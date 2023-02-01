В Екатеринбурге загорелся частный дом с газовым баллоном внутри. Фото

02 февраля 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали восемь спасателей и две пожарные машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Мраморная, 25 загорелся частный дом, внутри которого находился газовый баллон. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец, находившийся на месте происшествия. «Когда на место прибыли первые пожарные деревянный дом горел открытым пламенем. В ходе тушения в доме был обнаружен газовый баллон, который позднее эвакуировали из очага горения. В доме никто не проживал, его использовали, как дачу», — рассказал очевидец, находившийся на месте происшествия. Пожар произошел примерно в два часа ночи 2 февраля, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей и две пожарные машины. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Мраморная, 25 загорелся частный дом, внутри которого находился газовый баллон. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец, находившийся на месте происшествия. «Когда на место прибыли первые пожарные деревянный дом горел открытым пламенем. В ходе тушения в доме был обнаружен газовый баллон, который позднее эвакуировали из очага горения. В доме никто не проживал, его использовали, как дачу», — рассказал очевидец, находившийся на месте происшествия. Пожар произошел примерно в два часа ночи 2 февраля, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте происшествия работали восемь спасателей и две пожарные машины.