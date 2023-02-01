01 февраля 2023

Пермские власти отремонтируют кладбище почти за пять млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище и похороны. Тюмень, могилы, надгробия, надгробные кресты, похороны, кладбище
Ремонт должен завершиться к концу марта Фото:

Власти Перми заключили муниципальный контракт на 4,85 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту квартала на кладбище Заозерское города Перми в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. Срок исполнения: с 01.02.2023 по 31.03.2023», — сообщается в документах.

Начальная цена контракта составляла 4,87 млн рублей, а по итогам конкурса договор заключен с ООО «Ливингстон Строй», предложившим 4,85 млн рублей. Оплата работ будет осуществляться из бюджета города. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен убрать аварийные деревья и устроить слой из песка.

Ранее URA.RU писало о том, что в Осе власти просят жителей собрать деньги на благоустройство местного кладбища. В Ординском округе власти уже выделили средства и ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на погосте в деревне Щелканка.

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Власти Перми заключили муниципальный контракт на 4,85 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту квартала на кладбище Заозерское города Перми в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. Срок исполнения: с 01.02.2023 по 31.03.2023», — сообщается в документах. Начальная цена контракта составляла 4,87 млн рублей, а по итогам конкурса договор заключен с ООО «Ливингстон Строй», предложившим 4,85 млн рублей. Оплата работ будет осуществляться из бюджета города. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен убрать аварийные деревья и устроить слой из песка. Ранее URA.RU писало о том, что в Осе власти просят жителей собрать деньги на благоустройство местного кладбища. В Ординском округе власти уже выделили средства и ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на погосте в деревне Щелканка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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