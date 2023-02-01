Пермские власти отремонтируют кладбище почти за пять млн рублей

02 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ремонт должен завершиться к концу марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Перми заключили муниципальный контракт на 4,85 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту квартала на кладбище Заозерское города Перми в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. Срок исполнения: с 01.02.2023 по 31.03.2023», — сообщается в документах. Начальная цена контракта составляла 4,87 млн рублей, а по итогам конкурса договор заключен с ООО «Ливингстон Строй», предложившим 4,85 млн рублей. Оплата работ будет осуществляться из бюджета города. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен убрать аварийные деревья и устроить слой из песка. Ранее URA.RU писало о том, что в Осе власти просят жителей собрать деньги на благоустройство местного кладбища. В Ординском округе власти уже выделили средства и ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на погосте в деревне Щелканка.

Власти Перми заключили муниципальный контракт на 4,85 млн рублей с подрядчиком, который отремонтирует Заозерское кладбище. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Предмет договора: выполнение работ по текущему ремонту квартала на кладбище Заозерское города Перми в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест погребения. Срок исполнения: с 01.02.2023 по 31.03.2023», — сообщается в документах. Начальная цена контракта составляла 4,87 млн рублей, а по итогам конкурса договор заключен с ООО «Ливингстон Строй», предложившим 4,85 млн рублей. Оплата работ будет осуществляться из бюджета города. Согласно условиям техзадания, исполнитель должен убрать аварийные деревья и устроить слой из песка. Ранее URA.RU писало о том, что в Осе власти просят жителей собрать деньги на благоустройство местного кладбища. В Ординском округе власти уже выделили средства и ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на погосте в деревне Щелканка.