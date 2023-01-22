Мэрия пермского города просит у жителей деньги на ремонт кладбища

Власти Осинского округа Пермского края обратились к жителям с просьбой собрать деньги на благоустройство местного кладбища. По словам чиновников, сейчас «святое место» находится в удручающем состоянии.
«Полузаброшенный забор, кучи мусора, заросли сухостойных деревьев, которые представляют опасность. Разве так должно выглядеть место, где мы отдаем дань памяти нашим предкам? Думаю, многие согласятся, что нет», — говорится на официальной странице мэрии Осы в социальной сети «ВКонтакте».
Собрать деньги на ремонт погоста, который стоит более 1,8 млн рублей, предлагается в рамках проекта инициативного бюджетирования. Жители должны вложить 91 тысячу рублей, тогда остальное выделят из муниципального и краевого бюджетов. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичным образом благоустраивается кладбище в Очере. Власти Ординского округа деньги уже выделили и ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на территории кладбища в деревне Щелканка.
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Власти Осинского округа Пермского края обратились к жителям с просьбой собрать деньги на благоустройство местного кладбища. По словам чиновников, сейчас «святое место» находится в удручающем состоянии. «Полузаброшенный забор, кучи мусора, заросли сухостойных деревьев, которые представляют опасность. Разве так должно выглядеть место, где мы отдаем дань памяти нашим предкам? Думаю, многие согласятся, что нет», — говорится на официальной странице мэрии Осы в социальной сети «ВКонтакте». Собрать деньги на ремонт погоста, который стоит более 1,8 млн рублей, предлагается в рамках проекта инициативного бюджетирования. Жители должны вложить 91 тысячу рублей, тогда остальное выделят из муниципального и краевого бюджетов. Ранее URA.RU рассказывало, что аналогичным образом благоустраивается кладбище в Очере. Власти Ординского округа деньги уже выделили и ищут подрядчика для установки антивандальных ворот и забора на территории кладбища в деревне Щелканка.