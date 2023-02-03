Адмирал Сивков раскрыл, при каких обстоятельствах западные танки окажутся мусором

Академик Сивков: без должной защиты западные танки бесполезны на поле боя

03 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Американские и немецкие танки нуждаются в должной защите, рассказал академик Константин Сивков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без защиты и артиллерийской поддержки американские и немецкие танки бесполезны на поле боя. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Конечно, танки Leopard и Abrams — очень мощные машины. Но если они не защищены реактивными самолетами, если у них нет сильной системы обороны и, если их не поддерживает артиллерия, эти танки — мусор», — заявил Константин Сивков в интервью турецкой газете Aydinlik . Он привел пример, когда немецкие Leopard уже показали свою несостоятельность. В Сирии, когда турецкая армия боролась с «Исламским государством» [запрещенная в РФ террористическая организация], она теряла по 10 танков Leopard ежедневно, несмотря на свой опыт. Страны Запада приняли решение о поставках тяжелой военной техники после встречи представителей министерств обороны стран НАТО в немецком Рамштайне, передает RT. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад передаст Киеву 140 танков, сообщает «Национальное агентство новостей». Датские военные эксперты считают, что западные танки не станут для Украины панацеей в конфликте, пишет «Ридус». США намерены отправить свои основные танки Abrams на Украину, предварительно сняв с них защиту броню из обедненного урана, чтобы избежать соблюдения политики своей же страны, дополняет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Без защиты и артиллерийской поддержки американские и немецкие танки бесполезны на поле боя. Об этом рассказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Конечно, танки Leopard и Abrams — очень мощные машины. Но если они не защищены реактивными самолетами, если у них нет сильной системы обороны и, если их не поддерживает артиллерия, эти танки — мусор», — заявил Константин Сивков в интервью турецкой газете Aydinlik. Он привел пример, когда немецкие Leopard уже показали свою несостоятельность. В Сирии, когда турецкая армия боролась с «Исламским государством» [запрещенная в РФ террористическая организация], она теряла по 10 танков Leopard ежедневно, несмотря на свой опыт. Страны Запада приняли решение о поставках тяжелой военной техники после встречи представителей министерств обороны стран НАТО в немецком Рамштайне, передает RT. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад передаст Киеву 140 танков, сообщает «Национальное агентство новостей». Датские военные эксперты считают, что западные танки не станут для Украины панацеей в конфликте, пишет «Ридус». США намерены отправить свои основные танки Abrams на Украину, предварительно сняв с них защиту броню из обедненного урана, чтобы избежать соблюдения политики своей же страны, дополняет «Царьград».