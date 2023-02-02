В свердловском городе откроют центр, который совершит революцию в кардиологии

Центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью откроют в Первоуральске (Свердловской области). Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП).
«Центр по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью будет открыт в Первоуральске. Медицинскую помощь смогут получить 135 тысяч жителей Первоуральска, Старой Утки и Шали. Центр будет функционировать на базе кардиологического стационара и профильных амбулаторных кабинетов», — сказано в сообщении ДИПа.
Свердловская область стала первым регионом в стране, где реализован проект создания сети центров, где лечат пациентов с хронической сердечной недостаточностью. «За три года было открыто 23 таких центра. Данные центры дают возможность регулярно закупать высокоэффективные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, что, в свою очередь, позволит спасти множество человеческих жизней», — отметили в ДИПе.
Ранее URA.RU писало, что свердловские меценаты проверили стройку уникального онкоцентра. Стоимость строительства оценивается в 300 млн рублей.
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