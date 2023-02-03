Администрация Мотовилихи готова потратить на водителей более 2 млн рублей

Администрация Мотовилихинского района Перми ищет водителей для чиновников

04 февраля 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Администрация Мотовилихи ищет водителей для чиновников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Мотовилихинского района Перми объявила конкурс на поиск водителей для муниципальных служащих. От исполнителя требуется оказание услуг по перевозке чиновников в течение года. На это районные власти готовы потратить 2,2 млн рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. «Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по перевозке муниципальных служащих администрации Мотовилихинского района города Перми, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных настоящим Контрактом. Под закрепленным транспортом понимается транспортное средство с постоянным водителем. Закрепленный транспорт подается ежедневно в заранее установленное место и время без направления разовой заявки», — указано в техзадании. В документе отмечается, что водители обязаны иметь общий стаж не менее трех лет, а легковой автомобиль должен быть класса «эконом». Поездки будут в том числе междугородние. Заявки принимаются до 14 февраля. Начать пользоваться услугой в администрации намерены с марта.

Администрация Мотовилихинского района Перми объявила конкурс на поиск водителей для муниципальных служащих. От исполнителя требуется оказание услуг по перевозке чиновников в течение года. На это районные власти готовы потратить 2,2 млн рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. «Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по перевозке муниципальных служащих администрации Мотовилихинского района города Перми, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях, установленных настоящим Контрактом. Под закрепленным транспортом понимается транспортное средство с постоянным водителем. Закрепленный транспорт подается ежедневно в заранее установленное место и время без направления разовой заявки», — указано в техзадании. В документе отмечается, что водители обязаны иметь общий стаж не менее трех лет, а легковой автомобиль должен быть класса «эконом». Поездки будут в том числе междугородние. Заявки принимаются до 14 февраля. Начать пользоваться услугой в администрации намерены с марта.