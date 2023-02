В свердловском туристическом аудиогиде представили новые экскурсионные маршруты

В приложении Welcome to Ural доступно три новых аудиомаршрута Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аудиогиде по Свердловской области Welcome to Ural (Добро пожаловать на Урал) добавили три новых озвученных экскурсии. Об этом рассказали на информационном портале Свердловской области. «В приложение Welcome to Ural доступны новые аудиомаршруты по Сысерти, Таволгам и Нижнему Тагилу. Основной темой аудиогида является горнозаводское прошлое Урала, история промышленников Демидовых и уральская природа. На данный момент в приложении доступно 16 маршрутов», — сообщили на портале. Экскурсии разрабатывались при участии краеведов, путешественников, научных сотрудников и историков региона. Аудиогид доступен для скачивания в Google Play и App Store. Ранее URA.RU сообщало о новых центрах промышленного туризма в Свердловской области. В городах Нижний Тагил и Качканар будут проводить экскурсии на металлургические комбинаты.

