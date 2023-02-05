В администрации Пыть-Яха на пост первого вице-мэра ждут варяга

Кресло первого вице-мэра Пыть-Яха сейчас свободно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Пыть-Яха (ХМАО) на освободившуюся после перехода Алексея Золотухина в окружное правительство должность первого вице-мэра планируется назначить иногороднего чиновника. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте Югры.

«После ухода Алексея Золотухина в окружное правительство позиция первого заместителя главы города остается вакантной. Но в администрации Пыть-Яха нет человека, который смог бы его заменить на этом посту. Золотухин отвечал сразу за ряд ключевых направлений, среди которых — внутренняя и жилищная политика. Замену ему будут искать за пределами города. Это точно будет варяг. Каким в свое время был и сам Золотухин, который перешел в мэрию Пыть-Яха с позиции советника первого вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе городской администрации корреспонденту URA.RU рассказали, что в данный момент позиция первого заместителя мэра свободна. Однако информации, кто будет назначен на эту должность, нет.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова провела кадровые назначения в окружном правительстве. Золотухин, который раньше являлся первым замглавы Пыть-Яха, возглавил департамент региональной безопасности.