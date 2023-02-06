06 февраля 2023
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Власти рассказали, сколько в 2022 году жителей ЯНАО погибло в пожарах

МЧС по ЯНАО: в 2022 году в огне погибло 38 жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс, пожар
Всего за 2022 год был зарегистрирован 901 пожар Фото:

За прошедший год на территории Ямало-Ненецкого автономного округа погибли десятки человек — 38 жителей региона. При этом за 2022 год в огне не погиб ни один ребенок, сообщили в окружном управлении МЧС.

«Всего за 2022 год был зарегистрирован 901 пожар, погибло 38 человек. Немаловажным показателем является „детская гибель на пожарах“ — по итогам 2022 года он равен нулю», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что за прошедший год спасатели 57 550 раз выезжали на происшествия. Планируется, что в 2023 году в регионе будет развиваться пожарно-спасательный спорт. Для этого во всех учебных заведениях создадут школьные команды.

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За прошедший год на территории Ямало-Ненецкого автономного округа погибли десятки человек — 38 жителей региона. При этом за 2022 год в огне не погиб ни один ребенок, сообщили в окружном управлении МЧС. «Всего за 2022 год был зарегистрирован 901 пожар, погибло 38 человек. Немаловажным показателем является „детская гибель на пожарах“ — по итогам 2022 года он равен нулю», — говорится в сообщении. В управлении добавили, что за прошедший год спасатели 57 550 раз выезжали на происшествия. Планируется, что в 2023 году в регионе будет развиваться пожарно-спасательный спорт. Для этого во всех учебных заведениях создадут школьные команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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