06 февраля 2023

Супруга челябинского губернатора посетила фестиваль джаза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер рассказала, что на фестивале джаза и юмора Игоря Бутмана был настоящий аншлаг Фото:

Супруга челябинского губернатора 7 февраля посетила фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана. Об этом Ирина Текслер сообщила в своей соцсети «ВКонтакте»

«Столица Южного Урала принимает фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана, который проходит при поддержке Губернатора Челябинской области. В челябинской филармонии нет свободных мест», — поделилась Ирина Текслер.

Супруга челябинского губернатора также сообщила, что Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист Игорь Бутман договорились о том, что эстрадно- джазовый детский оркестр Детской филармонии Челябинской области под руководством Антона Бугаева впервые поедет на Фестиваль «Детский триумф джаза» в Москву. Мероприятие пройдет в Доме музыки 9 марта.

«Я очень рада за наших детей, для них это большой прорыв. И уже начали думать о создании детского Уральского Диксиленда», — сообщила Ирина Текслер.

В фестивале джаза и юмора приняли участие народный артист РФ Игорь Бутман, российский пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов, группа «Gudi Band», виртуозы из Санкт -Петербурга «Терем-квартет», а также легендарный Уральский диксиленд Игоря Бурко. Помимо Челябинска, концерт состоится в Троицке, Миассе и Златоусте.

Столица Южного Урала принимает фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана, который проходит при поддержке Губернатора Челябинской области
Фото:
Супруга челябинского губернатора также сообщила, что Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист Игорь Бутман договорились поездке эстрадно- джазового детского оркестра Детской филармонии Челябинской области под руководством Антона Бугаева на Фестиваль «Детский триумф джаза» в Москву
Фото:
В фестивале джаза и юмора приняли участие народный артист РФ Игорь Бутман, российский пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов, группа «Gudi Band», виртуозы из Санкт -Петербурга «Терем-квартет», а также легендарный Уральский диксиленд Игоря Бурко
Фото:

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Супруга челябинского губернатора 7 февраля посетила фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана. Об этом Ирина Текслер сообщила в своей соцсети «ВКонтакте» «Столица Южного Урала принимает фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана, который проходит при поддержке Губернатора Челябинской области. В челябинской филармонии нет свободных мест», — поделилась Ирина Текслер. Супруга челябинского губернатора также сообщила, что Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист Игорь Бутман договорились о том, что эстрадно- джазовый детский оркестр Детской филармонии Челябинской области под руководством Антона Бугаева впервые поедет на Фестиваль «Детский триумф джаза» в Москву. Мероприятие пройдет в Доме музыки 9 марта. «Я очень рада за наших детей, для них это большой прорыв. И уже начали думать о создании детского Уральского Диксиленда», — сообщила Ирина Текслер. В фестивале джаза и юмора приняли участие народный артист РФ Игорь Бутман, российский пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов, группа «Gudi Band», виртуозы из Санкт -Петербурга «Терем-квартет», а также легендарный Уральский диксиленд Игоря Бурко. Помимо Челябинска, концерт состоится в Троицке, Миассе и Златоусте.
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