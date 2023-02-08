Подполковник Марочко: ВСУ не хватает половины профессиональных военных

08 февраля 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

Рядовой и офицерский составы ВСУ страдают из-за нехватки профессиональных военных, заявил Андрей Марочко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. «ВСУ в зоне проведения спецоперации испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов», — написал Марочко в своем telegram-канале . Он добавил, что нехватка касается как рядового, так и офицерского состава. Обнаружен некомплект военных с узкой специализацией, составляющий более половины от всего состава. У около 65% офицеров отсутствует специальное образование и необходимый стаж военной службы. Боевой опыт 80% офицерского состава был получен во время проведения спецоперации. Ранее украинский военный Дмитрий Подворчанский признал превосходство российской армии в Донбассе, которая постоянно обучается и меняет тактику, что ставит ВСУ в затруднительное положение. Украинские солдаты наносят военной технике ущерб с целью непопадания на передовую, передает телеканал 360. Военный психолог Влад Белявский заявил, что военнослужащие ВСУ сталкиваются с сильным стрессом и плохим, что ведет к снижению работоспособности, сообщает «Национальная служба новостей».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой, как минимум, половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. «ВСУ в зоне проведения спецоперации испытывают острую нехватку квалифицированных специалистов», — написал Марочко в своем telegram-канале. Он добавил, что нехватка касается как рядового, так и офицерского состава. Обнаружен некомплект военных с узкой специализацией, составляющий более половины от всего состава. У около 65% офицеров отсутствует специальное образование и необходимый стаж военной службы. Боевой опыт 80% офицерского состава был получен во время проведения спецоперации. Ранее украинский военный Дмитрий Подворчанский признал превосходство российской армии в Донбассе, которая постоянно обучается и меняет тактику, что ставит ВСУ в затруднительное положение. Украинские солдаты наносят военной технике ущерб с целью непопадания на передовую, передает телеканал 360. Военный психолог Влад Белявский заявил, что военнослужащие ВСУ сталкиваются с сильным стрессом и плохим, что ведет к снижению работоспособности, сообщает «Национальная служба новостей».