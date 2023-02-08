Bloomberg: Россия пережила год санкций благодаря инвестициям

08 февраля 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

России удалось преодолеть последствия санкций Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России удалось справиться с западными санкциями в 2022 году благодаря тому, что компании увеличили инвестиции. Это стало возможным из-за увеличения экспорта товаров, капитал от которого направился в правительства и компании, что подпитывало инвестиции, передает Bloomberg. «Банк России заявил, что подавляющее большинство предприятий либо увеличили инвестиции, либо сохранили их без изменений в 2022 году. Это помогает объяснить, почему объем производства сократился всего на 2%, что намного меньше прогнозируемого экономического коллапса сразу после начала конфликта на Украине», — сообщает Bloomberg . Российский экономист Александр Исаков считает, что такая аномалия закончится в этом году, так как риски ведения бизнеса и высокая неопределенность в России сдерживают инвестиции. Издание прогнозирует, что инвестиции в основной капитал в этом году сократятся на 5%, а экономика на 1,5%. По словам экономиста «Финама» в Москве Ольги Беленькой, инвестиции, которые поддерживают госкорпорации, могут увеличиться. Против России ввели более 13 тысяч санкций, цитирует «Дни.ру» спикера Госдумы Вячеслава Володина. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции Запада провалились и Россия успешно справляется с их последствиями. РФ поддерживала свою экономику за счет продажи газа и опыта предыдущих кризисов, считает глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер. Экономика РФ адаптировалась к санкциям, объемы внешней торговли вернулись к дофевральскому уровню 2022 года, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

России удалось справиться с западными санкциями в 2022 году благодаря тому, что компании увеличили инвестиции. Это стало возможным из-за увеличения экспорта товаров, капитал от которого направился в правительства и компании, что подпитывало инвестиции, передает Bloomberg. «Банк России заявил, что подавляющее большинство предприятий либо увеличили инвестиции, либо сохранили их без изменений в 2022 году. Это помогает объяснить, почему объем производства сократился всего на 2%, что намного меньше прогнозируемого экономического коллапса сразу после начала конфликта на Украине», — сообщает Bloomberg. Российский экономист Александр Исаков считает, что такая аномалия закончится в этом году, так как риски ведения бизнеса и высокая неопределенность в России сдерживают инвестиции. Издание прогнозирует, что инвестиции в основной капитал в этом году сократятся на 5%, а экономика на 1,5%. По словам экономиста «Финама» в Москве Ольги Беленькой, инвестиции, которые поддерживают госкорпорации, могут увеличиться. Против России ввели более 13 тысяч санкций, цитирует «Дни.ру» спикера Госдумы Вячеслава Володина. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции Запада провалились и Россия успешно справляется с их последствиями. РФ поддерживала свою экономику за счет продажи газа и опыта предыдущих кризисов, считает глава Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер. Экономика РФ адаптировалась к санкциям, объемы внешней торговли вернулись к дофевральскому уровню 2022 года, передает телеканал 360.