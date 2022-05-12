Путин похвастался успешным преодолением Россией санкций Запада

12 мая 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что РФ успешно справляется с санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия успешно преодолевает последствия санкций Запада. С таким заявлением на совещании по экономике выступил президент РФ Владимир Путин. «Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин в эфире «России 24». Ответственность за санкции Путин при этом возложил на страны Запада. По его уверению, санкции вводятся Западом с целью сохранения своего глобального влияния. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации ВС России на Украине. США, ЕС и другие государства поддерживают Украину экономическими и военными инструментами. Целью спецоперации Путин заявлял демилитаризацию и денацификацию Украины, а также спасение жителей Донбасса от геноцида. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Россия успешно преодолевает последствия санкций Запада. С таким заявлением на совещании по экономике выступил президент РФ Владимир Путин. «Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин в эфире «России 24». Ответственность за санкции Путин при этом возложил на страны Запада. По его уверению, санкции вводятся Западом с целью сохранения своего глобального влияния. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации ВС России на Украине. США, ЕС и другие государства поддерживают Украину экономическими и военными инструментами. Целью спецоперации Путин заявлял демилитаризацию и денацификацию Украины, а также спасение жителей Донбасса от геноцида.