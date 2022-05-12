Путин похвастался успешным преодолением Россией санкций Запада

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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что РФ успешно справляется с санкциями Фото:

Россия успешно преодолевает последствия санкций Запада. С таким заявлением на совещании по экономике выступил президент РФ Владимир Путин.

«Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин в эфире «России 24».

Ответственность за санкции Путин при этом возложил на страны Запада. По его уверению, санкции вводятся Западом с целью сохранения своего глобального влияния.

Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации ВС России на Украине. США, ЕС и другие государства поддерживают Украину экономическими и военными инструментами. Целью спецоперации Путин заявлял демилитаризацию и денацификацию Украины, а также спасение жителей Донбасса от геноцида.

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Россия успешно преодолевает последствия санкций Запада. С таким заявлением на совещании по экономике выступил президент РФ Владимир Путин. «Россия успешно справляется с внешними вызовами. Благодаря как ответственной макроэкономической политике, так и решениям по укреплению экономического суверенитета», — сказал Путин в эфире «России 24». Ответственность за санкции Путин при этом возложил на страны Запада. По его уверению, санкции вводятся Западом с целью сохранения своего глобального влияния. Страны Запада ввели санкции против РФ после начала спецоперации ВС России на Украине. США, ЕС и другие государства поддерживают Украину экономическими и военными инструментами. Целью спецоперации Путин заявлял демилитаризацию и денацификацию Украины, а также спасение жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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