Чернышенко обсудил с митрополитом Мефодием значимые проекты к 300-летию Перми

Вице-премьер РФ провел совещание, посвященное 300-летию Перми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 6 февраля провел совещание, посвященное будущему 300-летию Перми, в котором принял участие митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Информация об этом размещена на сайте пермской митрополии.

«В ходе мероприятия были обсуждены вопросы по переносу фондов Пермской государственной художественной галереи. Также речь шла о переносе зоопарка, в связи с созданием на его территории сквера «Архиерейское подворье», — говорится на сайте.

Совещание проходило в доме правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что федеральный куратор 300-летия Перми Наталья Галкина, которую назначил Дмитрий Чернышенко, провалила работу по пиару юбилея.