Чернышенко обсудил с митрополитом Мефодием значимые проекты к 300-летию Перми

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Приезд Дмитрия Чернышенко. Екатеринбург, чернышенко дмитрий
Вице-премьер РФ провел совещание, посвященное 300-летию Перми Фото:

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 6 февраля провел совещание, посвященное будущему 300-летию Перми, в котором принял участие митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Информация об этом размещена на сайте пермской митрополии.

«В ходе мероприятия были обсуждены вопросы по переносу фондов Пермской государственной художественной галереи. Также речь шла о переносе зоопарка, в связи с созданием на его территории сквера «Архиерейское подворье», — говорится на сайте.

Совещание проходило в доме правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что федеральный куратор 300-летия Перми Наталья Галкина, которую назначил Дмитрий Чернышенко, провалила работу по пиару юбилея.

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 6 февраля провел совещание, посвященное будущему 300-летию Перми, в котором принял участие митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. Информация об этом размещена на сайте пермской митрополии. «В ходе мероприятия были обсуждены вопросы по переносу фондов Пермской государственной художественной галереи. Также речь шла о переносе зоопарка, в связи с созданием на его территории сквера «Архиерейское подворье», — говорится на сайте. Совещание проходило в доме правительства РФ. Ранее URA.RU сообщало о том, что федеральный куратор 300-летия Перми Наталья Галкина, которую назначил Дмитрий Чернышенко, провалила работу по пиару юбилея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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