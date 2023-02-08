Федеральный куратор 300-летия Перми провалила работу по PR

Федеральный куратор 300-летия Перми Наталья Галкина провалила работу по PR-сопровождению праздника

08 февраля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

300-летие Перми уже почти наступило Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Ставленница вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, зампред регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина не справляется с поставленными задачами. Когда Галкину заводили на 300-летие, предполагалось, что столичная чиновница с амбициями и статусным патроном будет помогать с PR-продвижением Перми в целом и ее юбилея в масштабах РФ и за ее пределами. Собственно, она сама заявляла об этом в интервью пермским СМИ: «Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне». Но рассказывать особо не получается. А юбилей уже вот. В основном, говорят в политэлитах, команда Натальи Галкиной сосредоточена на внутрипермской повестке. Единственным ее «достижением», пожалуй, остается зачистка всех ставленников бывшего куратора юбилея (соратника экс-губернатора Максима Решетникова) Антона Клепикова в разного рода штабах и оргкомитетах по празднованию, которым нет числа. А пока суть да дело, федеральная PR составляющая юбилея провалена полностью. Фильмы раз в год по «России 1» о том, какая замечательная Пермь и Пермский край, доходят разве что до пресс-службы губернатора как заказчиков сюжета. Созданный для продвижения юбилея telegram-канал «Пермь 300. Все реально» собрал чуть больше 1400 подписчиков — чуть больше 0,10% населения края. Контент в нем среднего качества и до аудитории, тем более не пермской, не доходит вообще. Упоминания о юбилее в федеральных пабликах идут разве что в негативном контексте с подачи губернаторских критиков. Для сравнения, в telegram-канале, посвященному 800-летию Нижнего Новгорода, столицы ПФО, куда входит Пермь, в момент празднования в 2021 году было 23 тысячи участников, а событийную линейку подсвечивали «Незыгарь», Mash, Пул №3 и т. д. И вообще пример Нижнего мог бы стать отличной ролевой моделью для Перми. Но о 300-летии вряд ли знают и там. Так что Наталье Галкиной, с ее ресурсом, напором и связями с Чернышенко, надо не вычищать из бесконечных оргкомитетов и штабов засланцев экс-губернатора Максима Решетникова, а заниматься своими прямыми обязанностями: рассказывать о Перми федералам. URA.RU поинтересовался в пресс-службе Натальи Галкиной, что именно она делает для продвижения юбилея, но ответ обещали дать позже. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ставленница вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, зампред регионального оргкомитета «Пермь-300» Наталья Галкина не справляется с поставленными задачами. Когда Галкину заводили на 300-летие, предполагалось, что столичная чиновница с амбициями и статусным патроном будет помогать с PR-продвижением Перми в целом и ее юбилея в масштабах РФ и за ее пределами. Собственно, она сама заявляла об этом в интервью пермским СМИ: «Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне». Но рассказывать особо не получается. А юбилей уже вот. В основном, говорят в политэлитах, команда Натальи Галкиной сосредоточена на внутрипермской повестке. Единственным ее «достижением», пожалуй, остается зачистка всех ставленников бывшего куратора юбилея (соратника экс-губернатора Максима Решетникова) Антона Клепикова в разного рода штабах и оргкомитетах по празднованию, которым нет числа. А пока суть да дело, федеральная PR составляющая юбилея провалена полностью. Фильмы раз в год по «России 1» о том, какая замечательная Пермь и Пермский край, доходят разве что до пресс-службы губернатора как заказчиков сюжета. Созданный для продвижения юбилея telegram-канал «Пермь 300. Все реально» собрал чуть больше 1400 подписчиков — чуть больше 0,10% населения края. Контент в нем среднего качества и до аудитории, тем более не пермской, не доходит вообще. Упоминания о юбилее в федеральных пабликах идут разве что в негативном контексте с подачи губернаторских критиков. Для сравнения, в telegram-канале, посвященному 800-летию Нижнего Новгорода, столицы ПФО, куда входит Пермь, в момент празднования в 2021 году было 23 тысячи участников, а событийную линейку подсвечивали «Незыгарь», Mash, Пул №3 и т. д. И вообще пример Нижнего мог бы стать отличной ролевой моделью для Перми. Но о 300-летии вряд ли знают и там. Так что Наталье Галкиной, с ее ресурсом, напором и связями с Чернышенко, надо не вычищать из бесконечных оргкомитетов и штабов засланцев экс-губернатора Максима Решетникова, а заниматься своими прямыми обязанностями: рассказывать о Перми федералам. URA.RU поинтересовался в пресс-службе Натальи Галкиной, что именно она делает для продвижения юбилея, но ответ обещали дать позже.