09 февраля 2023

Владимир Путин наградил свердловского представителя авиаотрасли

Путин вручил госнаграду замгендиректора «Уральских авиалиний» Кириллу Скуратову
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на волонтерской премии
Владимир Путин наградил Кирилла Скуратова званием «Заслуженный работник транспорта РФ» Фото:

Заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Его и других представителей авиаотрасли наградил президент РФ Владимир Путин на церемонии, приуроченной к 100-летию отечественной гражданской авиации, сообщается на сайте президента РФ.

«Присвоить Скуратову Кириллу почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Церемония награждения прошла 9 февраля в Государственном Кремлевском дворце.

Также к наградам представлены — глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Они награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Коллективу «Аэрофлота» присвоили почетный знак «За успехи в труде». Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев и генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко награждены орденом Александра Невского.

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Заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Его и других представителей авиаотрасли наградил президент РФ Владимир Путин на церемонии, приуроченной к 100-летию отечественной гражданской авиации, сообщается на сайте президента РФ. «Присвоить Скуратову Кириллу почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Церемония награждения прошла 9 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Также к наградам представлены — глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Они награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Коллективу «Аэрофлота» присвоили почетный знак «За успехи в труде». Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев и генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко награждены орденом Александра Невского.
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