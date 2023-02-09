Владимир Путин наградил свердловского представителя авиаотрасли

Путин вручил госнаграду замгендиректора «Уральских авиалиний» Кириллу Скуратову

10 февраля 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил Кирилла Скуратова званием «Заслуженный работник транспорта РФ» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Его и других представителей авиаотрасли наградил президент РФ Владимир Путин на церемонии, приуроченной к 100-летию отечественной гражданской авиации, сообщается на сайте президента РФ. «Присвоить Скуратову Кириллу почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Церемония награждения прошла 9 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Также к наградам представлены — глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Они награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Коллективу «Аэрофлота» присвоили почетный знак «За успехи в труде». Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев и генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко награждены орденом Александра Невского.

Заместитель гендиректора «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов удостоился почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Его и других представителей авиаотрасли наградил президент РФ Владимир Путин на церемонии, приуроченной к 100-летию отечественной гражданской авиации, сообщается на сайте президента РФ. «Присвоить Скуратову Кириллу почетное звание „Заслуженный работник транспорта Российской Федерации“», — говорится в сообщении. Церемония награждения прошла 9 февраля в Государственном Кремлевском дворце. Также к наградам представлены — глава Росавиации Александр Нерадько и министр транспорта РФ Виталий Савельев. Они награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. Коллективу «Аэрофлота» присвоили почетный знак «За успехи в труде». Председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев и генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко награждены орденом Александра Невского.