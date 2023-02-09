Оптовый закладчик в Перми хранил мефедрон в суповой тарелке

10 февраля 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

В квартире у пермяка стояла тарелка с наркотиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермский оптовый закладчик хранил мефедрон в тарелке для супа. Необычную посуду с наркотиком нашли полицейские, которые проводили обыск в квартире у пермяка. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Мужчина был задержан 2 февраля сотрудниками транспортной полиции сразу после того, как он сделал закладку с мефедроном. В закладке, которую он успел спрятать было 250 граммов мефедрона. При проведении обыска в квартире подозреваемого был обнаружен мефедрон, который хранился в тарелке из-под супа», — пояснил собеседник агентства. По словам источника URA.RU, мужчина первый раз решился сделать закладку крупного размера и сразу попался в руки полицейских, до этого он оборудовал тайники с небольшими дозами наркотика. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, ему грозит длительный тюремный срок. Агентство направило запрос в пресс-службу регионального отдела МВД на транспорте.

Пермский оптовый закладчик хранил мефедрон в тарелке для супа. Необычную посуду с наркотиком нашли полицейские, которые проводили обыск в квартире у пермяка. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «Мужчина был задержан 2 февраля сотрудниками транспортной полиции сразу после того, как он сделал закладку с мефедроном. В закладке, которую он успел спрятать было 250 граммов мефедрона. При проведении обыска в квартире подозреваемого был обнаружен мефедрон, который хранился в тарелке из-под супа», — пояснил собеседник агентства. По словам источника URA.RU, мужчина первый раз решился сделать закладку крупного размера и сразу попался в руки полицейских, до этого он оборудовал тайники с небольшими дозами наркотика. В отношении пермяка возбуждено уголовное дело, ему грозит длительный тюремный срок. Агентство направило запрос в пресс-службу регионального отдела МВД на транспорте.