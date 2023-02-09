09 февраля 2023

Чай от пермского производителя будут продавать в торговых сетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Завтраки: Маккерони и Маммас Биг Хаус г. Екатеринбург, чайник, чай
Теперь пермский чай можно будет найти в сетевых магазинах Фото:

Пермский производитель чая Samovartime заключил соглашение о работе с федеральными ритейлерами Х5 и «Самокат». Начать поставку чая в магазины планируется в ближайшие месяцы.

«За счет продади в торговых сетях в Samovartime рассчитывают увеличить продажи примерно на 20%. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в „Магнит“ и „Ашан“», — пишет «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на основателя компании Илью Пономарева.

Илья Пономарев рассказал изданию, что торговые сети сейчас ищут продукты местных производителей на замену брендам, ушедшим из РФ. К примеру, Lipton и Brooke Bond. Текущая экономическая ситуация сказалась и на работе пермского бренда. Вместо индийского чая, который был основным сырьем, теперь используется вьетнамский. Он — дешевле.

Ранее URA.RU рассказывало, что товары пермских производителей могут появиться на полках магазинов федеральной сети «Магнит». В декабре в Перми проходила торгово-закупочная сессия региональных фермеров и специалистов сетевого гиганта.

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Пермский производитель чая Samovartime заключил соглашение о работе с федеральными ритейлерами Х5 и «Самокат». Начать поставку чая в магазины планируется в ближайшие месяцы. «За счет продади в торговых сетях в Samovartime рассчитывают увеличить продажи примерно на 20%. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в „Магнит“ и „Ашан“», — пишет «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на основателя компании Илью Пономарева. Илья Пономарев рассказал изданию, что торговые сети сейчас ищут продукты местных производителей на замену брендам, ушедшим из РФ. К примеру, Lipton и Brooke Bond. Текущая экономическая ситуация сказалась и на работе пермского бренда. Вместо индийского чая, который был основным сырьем, теперь используется вьетнамский. Он — дешевле. Ранее URA.RU рассказывало, что товары пермских производителей могут появиться на полках магазинов федеральной сети «Магнит». В декабре в Перми проходила торгово-закупочная сессия региональных фермеров и специалистов сетевого гиганта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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