Чай от пермского производителя будут продавать в торговых сетях

10 февраля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Теперь пермский чай можно будет найти в сетевых магазинах Фото: Алексей Колчин © URA.RU Пермский производитель чая Samovartime заключил соглашение о работе с федеральными ритейлерами Х5 и «Самокат». Начать поставку чая в магазины планируется в ближайшие месяцы. «За счет продади в торговых сетях в Samovartime рассчитывают увеличить продажи примерно на 20%. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в „Магнит“ и „Ашан“», — пишет «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на основателя компании Илью Пономарева. Илья Пономарев рассказал изданию, что торговые сети сейчас ищут продукты местных производителей на замену брендам, ушедшим из РФ. К примеру, Lipton и Brooke Bond. Текущая экономическая ситуация сказалась и на работе пермского бренда. Вместо индийского чая, который был основным сырьем, теперь используется вьетнамский. Он — дешевле. Ранее URA.RU рассказывало, что товары пермских производителей могут появиться на полках магазинов федеральной сети «Магнит». В декабре в Перми проходила торгово-закупочная сессия региональных фермеров и специалистов сетевого гиганта.

Пермский производитель чая Samovartime заключил соглашение о работе с федеральными ритейлерами Х5 и «Самокат». Начать поставку чая в магазины планируется в ближайшие месяцы. «За счет продади в торговых сетях в Samovartime рассчитывают увеличить продажи примерно на 20%. Кроме того, компания ведет переговоры о поставках в „Магнит“ и „Ашан“», — пишет «Коммерсант — Прикамье» со ссылкой на основателя компании Илью Пономарева. Илья Пономарев рассказал изданию, что торговые сети сейчас ищут продукты местных производителей на замену брендам, ушедшим из РФ. К примеру, Lipton и Brooke Bond. Текущая экономическая ситуация сказалась и на работе пермского бренда. Вместо индийского чая, который был основным сырьем, теперь используется вьетнамский. Он — дешевле. Ранее URA.RU рассказывало, что товары пермских производителей могут появиться на полках магазинов федеральной сети «Магнит». В декабре в Перми проходила торгово-закупочная сессия региональных фермеров и специалистов сетевого гиганта.