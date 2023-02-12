В ХМАО простились с военным, погибшим в ходе СВО

Житель Нижневартовского района Сергей Шащук погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Соболезнования выразил глава района Борис Саломатин в telegram-канале администрации «Нижневартовский район официально».
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким — Сергея Валерьевича Шащука. В ноябре прошлого года Сергей изъявил желание и добровольцем отправился на защиту жителей Донбасса. Он родился 26 декабря 1995 года. Жил и вырос в Нижневартовском районе, и, будучи совсем еще таким молодым, к сожалению, погиб при выполнении воинского долга», — сказано в сообщении.
Шащук в 2014 году прошел срочную службу в составе ракетных войск. Вернувшись из армии продолжал трудиться в Нижневартовском районе.
О начале спецоперации РФ на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны.
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