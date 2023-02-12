Челябинский депутат Госдумы передал бойцам СВО автомобиль. Видео

13 февраля 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Бахметьев получил благодарственное письмо от участников СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев передал бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Бахметьев передал в зону спецоперации автомобиль УАЗ. Автомобиль будет служить для перевозки раненых бойцов», — сообщили в пресс-службе. Передача автомобиля состоялась на встрече с участниками СВО. Бойцы передали депутату благодарственное письмо.

Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев передал бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Бахметьев передал в зону спецоперации автомобиль УАЗ. Автомобиль будет служить для перевозки раненых бойцов», — сообщили в пресс-службе. Передача автомобиля состоялась на встрече с участниками СВО. Бойцы передали депутату благодарственное письмо.