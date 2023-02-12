12 февраля 2023
11 февраля 2023

Челябинский депутат Госдумы передал бойцам СВО автомобиль. Видео

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, бахметьев виталий
Бахметьев получил благодарственное письмо от участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев передал бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Бахметьев передал в зону спецоперации автомобиль УАЗ. Автомобиль будет служить для перевозки раненых бойцов», — сообщили в пресс-службе.

Передача автомобиля состоялась на встрече с участниками СВО. Бойцы передали депутату благодарственное письмо.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев передал бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». «Бахметьев передал в зону спецоперации автомобиль УАЗ. Автомобиль будет служить для перевозки раненых бойцов», — сообщили в пресс-службе. Передача автомобиля состоялась на встрече с участниками СВО. Бойцы передали депутату благодарственное письмо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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