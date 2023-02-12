Бахметьев получил благодарственное письмо от участников СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Бахметьев передал бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции (СВО), автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
«Бахметьев передал в зону спецоперации автомобиль УАЗ. Автомобиль будет служить для перевозки раненых бойцов», — сообщили в пресс-службе.
Передача автомобиля состоялась на встрече с участниками СВО. Бойцы передали депутату благодарственное письмо.
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