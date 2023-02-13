Российские военнослужащие, находящие на фронте специальной военной операции на Украине, поблагодарили жителей Сысерти (Свердловская область) за доставленную помощь. Видео с благодарностью от бойцов опубликовала Лариса Мухлынина в соцсети.
«Нужные изделия из Сысерти от „Тепло матери“ получили наши местные сысертские мобилизованные парни. Спасибо всем, кто помогает нам приобретать материалы», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Лариса Мухлынина. Помощь от свердловчан получили бойцы из Сысерти, Арамиля и села Никольское.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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