13 февраля 2023

Военнослужащие с фронта СВО поблагодарили свердловчан за помощь. Видео

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Бойцы с фронта спецоперации поблагодари свердловчан за отправленную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие, находящие на фронте специальной военной операции на Украине, поблагодарили жителей Сысерти (Свердловская область) за доставленную помощь. Видео с благодарностью от бойцов опубликовала Лариса Мухлынина в соцсети.

«Нужные изделия из Сысерти от „Тепло матери“ получили наши местные сысертские мобилизованные парни. Спасибо всем, кто помогает нам приобретать материалы», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Лариса Мухлынина. Помощь от свердловчан получили бойцы из Сысерти, Арамиля и села Никольское.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Российские военнослужащие, находящие на фронте специальной военной операции на Украине, поблагодарили жителей Сысерти (Свердловская область) за доставленную помощь. Видео с благодарностью от бойцов опубликовала Лариса Мухлынина в соцсети. «Нужные изделия из Сысерти от „Тепло матери“ получили наши местные сысертские мобилизованные парни. Спасибо всем, кто помогает нам приобретать материалы», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Лариса Мухлынина. Помощь от свердловчан получили бойцы из Сысерти, Арамиля и села Никольское. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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