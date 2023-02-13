13 февраля 2023

Махонин хочет сделать из самого длинного трамвая пермский аэроэкспресс

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, трамвай
По планам, трамвай с Перми-II довезет до аэропорта Фото:

В Перми планируют построить новую трамвайную линию до аэропорта. Запустить по ней могут трехсекционный трамвай «Лев», пишет 59.ru о планах губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

«В качестве подвижного состава глава Прикамья планирует использовать трехсекционные вагоны модели 71-934, которые известны под названием „Лев“. Единственный экземпляр самого длинного изготовленного и эксплуатируемого трамвая в России сейчас работает на маршруте № 12», — пишет портал.

По задумке губернатора, трамвайная линия должна будет соединить аэропорт и транспортно-пересадочный узел на Перми II. Последний должен объединить железнодорожный и автовокзал, но его еще даже не начинали строить.

Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2022 года власти Перми и Пермского края подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы» о развитии трамвайного хозяйства. В ближайшие три года в Перми должны появиться 44 новых трамвая, а также будут отремонтированы 35 км трамвайных путей.

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В Перми планируют построить новую трамвайную линию до аэропорта. Запустить по ней могут трехсекционный трамвай «Лев», пишет 59.ru о планах губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «В качестве подвижного состава глава Прикамья планирует использовать трехсекционные вагоны модели 71-934, которые известны под названием „Лев“. Единственный экземпляр самого длинного изготовленного и эксплуатируемого трамвая в России сейчас работает на маршруте № 12», — пишет портал. По задумке губернатора, трамвайная линия должна будет соединить аэропорт и транспортно-пересадочный узел на Перми II. Последний должен объединить железнодорожный и автовокзал, но его еще даже не начинали строить. Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2022 года власти Перми и Пермского края подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы» о развитии трамвайного хозяйства. В ближайшие три года в Перми должны появиться 44 новых трамвая, а также будут отремонтированы 35 км трамвайных путей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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