Махонин хочет сделать из самого длинного трамвая пермский аэроэкспресс

14 февраля 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

По планам, трамвай с Перми-II довезет до аэропорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми планируют построить новую трамвайную линию до аэропорта. Запустить по ней могут трехсекционный трамвай «Лев», пишет 59.ru о планах губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «В качестве подвижного состава глава Прикамья планирует использовать трехсекционные вагоны модели 71-934, которые известны под названием „Лев“. Единственный экземпляр самого длинного изготовленного и эксплуатируемого трамвая в России сейчас работает на маршруте № 12», — пишет портал. По задумке губернатора, трамвайная линия должна будет соединить аэропорт и транспортно-пересадочный узел на Перми II. Последний должен объединить железнодорожный и автовокзал, но его еще даже не начинали строить. Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2022 года власти Перми и Пермского края подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы» о развитии трамвайного хозяйства. В ближайшие три года в Перми должны появиться 44 новых трамвая, а также будут отремонтированы 35 км трамвайных путей.

В Перми планируют построить новую трамвайную линию до аэропорта. Запустить по ней могут трехсекционный трамвай «Лев», пишет 59.ru о планах губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. «В качестве подвижного состава глава Прикамья планирует использовать трехсекционные вагоны модели 71-934, которые известны под названием „Лев“. Единственный экземпляр самого длинного изготовленного и эксплуатируемого трамвая в России сейчас работает на маршруте № 12», — пишет портал. По задумке губернатора, трамвайная линия должна будет соединить аэропорт и транспортно-пересадочный узел на Перми II. Последний должен объединить железнодорожный и автовокзал, но его еще даже не начинали строить. Как рассказывало URA.RU, в ноябре 2022 года власти Перми и Пермского края подписали концессионное соглашение с компанией «Мовиста Регионы» о развитии трамвайного хозяйства. В ближайшие три года в Перми должны появиться 44 новых трамвая, а также будут отремонтированы 35 км трамвайных путей.