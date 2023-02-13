Суд снял арест на имущество стратегического пермского предприятия

Суд позволил заводу в Соликамске распоряжаться собственным имуществом Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Обеспечительные меры, введенные в отношении имущества ОАО «Соликамский магниевый завод» (Соликамск, Пермский край) сняты. По данным СМИ, решение принято арбитражным судом Прикамья.

«Суд удовлетворил заявление ОАО „Соликамский магниевый завод“ о снятии обеспечительных мер в виде ареста на имущество предприятия и запрета руководству общества им распоряжаться», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Ранее в суд с заявлением о необходимости наложить арест на имущество предприятия обратилась Генпрокуратура РФ. Надзорное ведомство в суде заявляло о необходимости истребования 89,5% акций ОАО «СМЗ», принадлежащих ключевым акционерам завода: Петру Кондрашову, Сергею Кирпичеву, Игорю Пестрикову и Тимуру Старостину.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием. Предприятие производит редкоземельные металлы: ниобий и тантал, магний и титановую губку. В октябре 2022 года ОАО «СМЗ» перешло под контроль государства в лице Росимущества. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом».

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