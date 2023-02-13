В Екатеринбург привезли балетный стендап Илзе Лиепа о ее знаменитом отце. Видео

14 февраля 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Балерина Илзе Лиепа решила посвятит своему отцу целую балетную программу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге жителям представят две балетные программы, посвященные судьбам танцовщиков из балетной династии семьи Лиепа и секретам большого балета. Выступления пройдут в необычном формате: сначала балерина рассказывает историю, а затем на сцене танцуют артисты. Презентовала спектакли журналистам латвийская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. «Сегодня в рамках нашего утреннего благотворительного спектакля „Русский балет навсегда“ вместе с танцевальными коллективами и звездами я выступлю в качестве рассказчика истории мирового балета», — поделилась Лиепа. Во время выступления зрителей познакомят с судьбами танцовщиков, великими именами и секретами балета. Спектакль построен таким образом, что Илзе Лиепа зачитывает различные интересные факты о балете, а затем на сцену выходят артисты Большого и Мариинского театров. Первый утренний спектакль стал благотворительным — на него были приглашены ветераны, семьи участников спецоперации и детские коллективы города. Вечером екатеринбуржцев ожидает вторая часть программы — спектакль «Мой отец Марис Лиепа», в котором дочь артиста через танец расскажет о своем родителе, а также представит величие русской культуры. Илзе Лиепа призналась, что изначально проект о ее отце был без балета. «Это была история балетного артиста без балета. Мы потом уже внесли тексты, которые были подготовлены жизнью: мы использовали книгу и дневники моего отца, мои записки и эссе. Я в этом спектакле выступаю не как чтица, а как актриса, потому что эта тема для меня очень личная, и я в буквальном смысле играю и открываю зрителю личность выдающегося артиста, где есть взлеты, падения и любовь». Илзе Лиепа приехала в Екатеринбург в рамках презентации балетной программы, созданной в рамках фестивального проекта «Русский балет навсегда» и посвященной 85-летию со дня рождения великого танцовщика ХХ века Мариса Лиепа. Сама Илзе Лиепа отмечает, что гала-спектакль посвящен не только ее отцу, но и другим именитым танцовщикам, чьи имена вошли в историю балета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге жителям представят две балетные программы, посвященные судьбам танцовщиков из балетной династии семьи Лиепа и секретам большого балета. Выступления пройдут в необычном формате: сначала балерина рассказывает историю, а затем на сцене танцуют артисты. Презентовала спектакли журналистам латвийская балерина, народная артистка России Илзе Лиепа. «Сегодня в рамках нашего утреннего благотворительного спектакля „Русский балет навсегда“ вместе с танцевальными коллективами и звездами я выступлю в качестве рассказчика истории мирового балета», — поделилась Лиепа. Во время выступления зрителей познакомят с судьбами танцовщиков, великими именами и секретами балета. Спектакль построен таким образом, что Илзе Лиепа зачитывает различные интересные факты о балете, а затем на сцену выходят артисты Большого и Мариинского театров. Первый утренний спектакль стал благотворительным — на него были приглашены ветераны, семьи участников спецоперации и детские коллективы города. Вечером екатеринбуржцев ожидает вторая часть программы — спектакль «Мой отец Марис Лиепа», в котором дочь артиста через танец расскажет о своем родителе, а также представит величие русской культуры. Илзе Лиепа призналась, что изначально проект о ее отце был без балета. «Это была история балетного артиста без балета. Мы потом уже внесли тексты, которые были подготовлены жизнью: мы использовали книгу и дневники моего отца, мои записки и эссе. Я в этом спектакле выступаю не как чтица, а как актриса, потому что эта тема для меня очень личная, и я в буквальном смысле играю и открываю зрителю личность выдающегося артиста, где есть взлеты, падения и любовь». Илзе Лиепа приехала в Екатеринбург в рамках презентации балетной программы, созданной в рамках фестивального проекта «Русский балет навсегда» и посвященной 85-летию со дня рождения великого танцовщика ХХ века Мариса Лиепа. Сама Илзе Лиепа отмечает, что гала-спектакль посвящен не только ее отцу, но и другим именитым танцовщикам, чьи имена вошли в историю балета.