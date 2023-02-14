Свердловский солдат пообещал вернуться на родину с победой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации поблагодарил жителей Ирбита (Свердловская область) и волонтерские организации за помощь, отправленную на фронт. Видео с благодарностью солдата появилось в сообществе «Типичный Ирибт [ТИ]» социальной сети «ВКонтакте».

«Благодарим за помощь всем тех, кто помогал ветеранам боевых действий собирать помощь, и тех, кто ее доставил к нам. Маскировочные сети получились очень хорошими. Мы отстоим нашу родину», — сказал солдат на видео.

Мужчина пообещал следующее видео снять из Киева. «Кто нам помогает, мы гордимся и любим вас. Мы скоро вернемся с победой», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок.