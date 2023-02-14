Участник спецоперации поблагодарил жителей Ирбита (Свердловская область) и волонтерские организации за помощь, отправленную на фронт. Видео с благодарностью солдата появилось в сообществе «Типичный Ирибт [ТИ]» социальной сети «ВКонтакте».
«Благодарим за помощь всем тех, кто помогал ветеранам боевых действий собирать помощь, и тех, кто ее доставил к нам. Маскировочные сети получились очень хорошими. Мы отстоим нашу родину», — сказал солдат на видео.
Мужчина пообещал следующее видео снять из Киева. «Кто нам помогает, мы гордимся и любим вас. Мы скоро вернемся с победой», — подытожил он.
Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок.
О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.