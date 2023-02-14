Солдат из зоны СВО поблагодарил свердловчан за поддержку. Видео

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, палаточный лагерь, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Свердловский солдат пообещал вернуться на родину с победой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации поблагодарил жителей Ирбита (Свердловская область) и волонтерские организации за помощь, отправленную на фронт. Видео с благодарностью солдата появилось в сообществе «Типичный Ирибт [ТИ]» социальной сети «ВКонтакте».

«Благодарим за помощь всем тех, кто помогал ветеранам боевых действий собирать помощь, и тех, кто ее доставил к нам. Маскировочные сети получились очень хорошими. Мы отстоим нашу родину», — сказал солдат на видео.

Мужчина пообещал следующее видео снять из Киева. «Кто нам помогает, мы гордимся и любим вас. Мы скоро вернемся с победой», — подытожил он.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок.

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Участник спецоперации поблагодарил жителей Ирбита (Свердловская область) и волонтерские организации за помощь, отправленную на фронт. Видео с благодарностью солдата появилось в сообществе «Типичный Ирибт [ТИ]» социальной сети «ВКонтакте». «Благодарим за помощь всем тех, кто помогал ветеранам боевых действий собирать помощь, и тех, кто ее доставил к нам. Маскировочные сети получились очень хорошими. Мы отстоим нашу родину», — сказал солдат на видео. Мужчина пообещал следующее видео снять из Киева. «Кто нам помогает, мы гордимся и любим вас. Мы скоро вернемся с победой», — подытожил он. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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