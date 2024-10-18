В Луганске взорвалась машина, есть погибшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате происшествия погиб мужчина
В результате происшествия погиб мужчина Фото:

В Луганске ЛНР в результате взрыва автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал правительства Луганской Народной Республики. 

«Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР». Там добавили, что следователи СК России по ЛНР и судмедэксперты проводят осмотр места происшествия.

На текущий момент назначена взрыво-техническая экспертиза, отмечает правительство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Луганске ЛНР в результате взрыва автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал правительства Луганской Народной Республики.  «Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР». Там добавили, что следователи СК России по ЛНР и судмедэксперты проводят осмотр места происшествия. На текущий момент назначена взрыво-техническая экспертиза, отмечает правительство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...