В Луганске взорвалась машина, есть погибшие

В Луганске ЛНР в результате взрыва автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщает telegram-канал правительства Луганской Народной Республики.
«Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина», — сообщает telegram-канал правительства ЛНР». Там добавили, что следователи СК России по ЛНР и судмедэксперты проводят осмотр места происшествия.
На текущий момент назначена взрыво-техническая экспертиза, отмечает правительство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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