13 февраля 2023

Свердловчане начали сбор пустых консервных банок и парафина для бойцов СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дух огня 2014. Ханты-Мансийск, свеча, огонь
Окопные свечи могут гореть от четырех до восьми часов (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Объявление о сборе подсобных материалов появилось в группе «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые граждане! Такая просьба, не выкидывайте консервные банки (промытые), собирайте и приносите их. Из них неравнодушные люди делают свечи для наших ребят на передовой, в окопах и блиндажах они разогревают еду и греются», — написала пост Наталья Кузнецова, и уточнила адрес для приема помощи.

По ее словам, в Северке активистки за свой счет покупают парафин и из него делают окопные свечи. У одной из женщин сын принимает участие в СВО. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок. «Девочки умницы, они все это придумали. А мы, чем можем, поможем ради наших ребят», — добавила Наталья Кузнецова.

Окопные свечи для российских солдат делают и в других регионах Урала. Так, в Кургане их делают прихожане храма, чьи родные участвуют в специальной военной операции.

Свердловчанки стараются помочь фронту
Фото:
Для окопных свечей годятся жестяные банки самых разных размеров
Фото:
В зону СВО из маленького поселка уходят сотни окопных свечей
Фото:

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Жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Объявление о сборе подсобных материалов появилось в группе «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые граждане! Такая просьба, не выкидывайте консервные банки (промытые), собирайте и приносите их. Из них неравнодушные люди делают свечи для наших ребят на передовой, в окопах и блиндажах они разогревают еду и греются», — написала пост Наталья Кузнецова, и уточнила адрес для приема помощи. По ее словам, в Северке активистки за свой счет покупают парафин и из него делают окопные свечи. У одной из женщин сын принимает участие в СВО. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок. «Девочки умницы, они все это придумали. А мы, чем можем, поможем ради наших ребят», — добавила Наталья Кузнецова. Окопные свечи для российских солдат делают и в других регионах Урала. Так, в Кургане их делают прихожане храма, чьи родные участвуют в специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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