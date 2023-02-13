Свердловчане начали сбор пустых консервных банок и парафина для бойцов СВО. Фото, видео

14 февраля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

Окопные свечи могут гореть от четырех до восьми часов (архивное фото) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Объявление о сборе подсобных материалов появилось в группе «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые граждане! Такая просьба, не выкидывайте консервные банки (промытые), собирайте и приносите их. Из них неравнодушные люди делают свечи для наших ребят на передовой, в окопах и блиндажах они разогревают еду и греются», — написала пост Наталья Кузнецова, и уточнила адрес для приема помощи. По ее словам, в Северке активистки за свой счет покупают парафин и из него делают окопные свечи. У одной из женщин сын принимает участие в СВО. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок. «Девочки умницы, они все это придумали. А мы, чем можем, поможем ради наших ребят», — добавила Наталья Кузнецова. Окопные свечи для российских солдат делают и в других регионах Урала. Так, в Кургане их делают прихожане храма, чьи родные участвуют в специальной военной операции. Свердловчанки стараются помочь фронту Фото: группа «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» во «ВКонтакте» Для окопных свечей годятся жестяные банки самых разных размеров Фото: группа «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» во «ВКонтакте» В зону СВО из маленького поселка уходят сотни окопных свечей Фото: группа «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» во «ВКонтакте»

Жители поселка Северка Свердловской области из пустых консервных банок и парафина делают окопные свечи для российских бойцов. Объявление о сборе подсобных материалов появилось в группе «Подслушано Солдатка, Дружинино, Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». «Уважаемые граждане! Такая просьба, не выкидывайте консервные банки (промытые), собирайте и приносите их. Из них неравнодушные люди делают свечи для наших ребят на передовой, в окопах и блиндажах они разогревают еду и греются», — написала пост Наталья Кузнецова, и уточнила адрес для приема помощи. По ее словам, в Северке активистки за свой счет покупают парафин и из него делают окопные свечи. У одной из женщин сын принимает участие в СВО. Каждую неделю свердловчанки отправляют на фронт по 500 банок. «Девочки умницы, они все это придумали. А мы, чем можем, поможем ради наших ребят», — добавила Наталья Кузнецова. Окопные свечи для российских солдат делают и в других регионах Урала. Так, в Кургане их делают прихожане храма, чьи родные участвуют в специальной военной операции.