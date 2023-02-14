Сирия раскрыла планы США по дестабилизации «мусульманских регионов» РФ

Парламентарий Ахмед Маръи: США намерены дестабилизировать регионы России с мусульманским населением

15 февраля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Сирийский депутат озвучил планы США по дестабилизации РФ и СНГ Фото: Алексей Андронов © URA.RU США хотят добиться дестабилизации российских регионов с мусульманским населением. Планы Вашингтона раскрыл сирийский парламентарий Ахмед Маръи. «США готовят план по дестабилизации ситуации в РФ и в других странах СНГ, а конкретно в регионах, где есть мусульманское население. У американских спецслужб большой опыт по поддержке террористических группировок», — сообщил в интервью РИА Новости Маръи. Парламентарий рассказал, что США действовали в Сирии такими же методами на протяжении 13 лет, поддерживая запрещенные террористические группировки, и направляя их против законного правительства Сирии. Таким же образом они действуют на Украине. «Это продолжается на Украине, сегодня очевидно, что в западных лагерях проходят подготовку неонацистские радикальные группировки», — подчеркнул Маръи. Ранее URA.RU сообщало о заявлении главы Пентагона США Ллойда Остина о сроках наступления ВСУ. По мнению Остина Украина планирует контрнаступление в весенний период.

США хотят добиться дестабилизации российских регионов с мусульманским населением. Планы Вашингтона раскрыл сирийский парламентарий Ахмед Маръи. «США готовят план по дестабилизации ситуации в РФ и в других странах СНГ, а конкретно в регионах, где есть мусульманское население. У американских спецслужб большой опыт по поддержке террористических группировок», — сообщил в интервью РИА Новости Маръи. Парламентарий рассказал, что США действовали в Сирии такими же методами на протяжении 13 лет, поддерживая запрещенные террористические группировки, и направляя их против законного правительства Сирии. Таким же образом они действуют на Украине. «Это продолжается на Украине, сегодня очевидно, что в западных лагерях проходят подготовку неонацистские радикальные группировки», — подчеркнул Маръи. Ранее URA.RU сообщало о заявлении главы Пентагона США Ллойда Остина о сроках наступления ВСУ. По мнению Остина Украина планирует контрнаступление в весенний период.