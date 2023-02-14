В ХМАО бригаде рабочих заплатят миллион за обустройство базы

15 февраля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

В ХМАО ищут бригаду строителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пыть-Яхе (ХМАО) ищут бригаду строителей для обустройства боксов на производственной базе. В объявлении на сайте «Авито» указано, что за строительные работы заказчик готов заплатить больше миллиона рублей. «Оплата зависит от объема проведенных работ. Нужно сделать капитальный ремонт двух боксов порядка 200 квадратных метров площадью каждый, а также помещения в 1500 квадратных метров, где, предположительно, будут бани», — пояснили по номеру телефона, указанного в объявлении. Заказчику важно, чтобы работники имели опыт в строительстве и отделке помещений не менее пяти лет. Бригаде предстоит отремонтировать кровлю, фасады, провести внутренние отделочные работы. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ищут опытных штукатуров для облицовки фасада керамогранитом. Бригаде заплатят до 500 тысяч рублей.

В Пыть-Яхе (ХМАО) ищут бригаду строителей для обустройства боксов на производственной базе. В объявлении на сайте «Авито» указано, что за строительные работы заказчик готов заплатить больше миллиона рублей. «Оплата зависит от объема проведенных работ. Нужно сделать капитальный ремонт двух боксов порядка 200 квадратных метров площадью каждый, а также помещения в 1500 квадратных метров, где, предположительно, будут бани», — пояснили по номеру телефона, указанного в объявлении. Заказчику важно, чтобы работники имели опыт в строительстве и отделке помещений не менее пяти лет. Бригаде предстоит отремонтировать кровлю, фасады, провести внутренние отделочные работы. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ищут опытных штукатуров для облицовки фасада керамогранитом. Бригаде заплатят до 500 тысяч рублей.