Штукатурам в ХМАО готовы платить полмиллиона рублей

В Ханты-Мансийске ищут опытных штукатуров, которым готовы платить до 500 тысяч рублей. Объявление о поиске работы опубликовали на сайте Avito.
«Для ремонта фасада здания в городе Ханты-Мансийске требуется бригада штукатуров. Оплата сдельная, объемы большие. Обязательно опыт работы по ремонту фасадов. Зарплата 50 — 500 тысяч рублей», — следует из объявления.
При этом работодатель ждет, что будущие сотрудники умеют работать с керамогранитной облицовкой и имеют собственные инструменты. Связаться с самим автором объявления на момент публикации материала не удалось.
Ранее URA рассказывало, что в ХМАО ищут продавца на зарплату в полмиллиона. На двери магазина в Нефтеюганске появилось объявление о вакансии с зарплатой в 520 тысяч рублей в месяц.
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