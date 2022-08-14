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Штукатурам в ХМАО готовы платить полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт кровли и фасада на Площади Революции 1 и Ленина 61. Челябинск, гастарбайтер, штукатур, строитель, рабочий, площадь революции1
Работникам придется ремонтировать фасады зданий в Ханты-Мансийске Фото:

В Ханты-Мансийске ищут опытных штукатуров, которым готовы платить до 500 тысяч рублей. Объявление о поиске работы опубликовали на сайте Avito.

«Для ремонта фасада здания в городе Ханты-Мансийске требуется бригада штукатуров. Оплата сдельная, объемы большие. Обязательно опыт работы по ремонту фасадов. Зарплата 50 — 500 тысяч рублей», — следует из объявления.

При этом работодатель ждет, что будущие сотрудники умеют работать с керамогранитной облицовкой и имеют собственные инструменты. Связаться с самим автором объявления на момент публикации материала не удалось.

Ранее URA рассказывало, что в ХМАО ищут продавца на зарплату в полмиллиона. На двери магазина в Нефтеюганске появилось объявление о вакансии с зарплатой в 520 тысяч рублей в месяц.

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В Ханты-Мансийске ищут опытных штукатуров, которым готовы платить до 500 тысяч рублей. Объявление о поиске работы опубликовали на сайте Avito. «Для ремонта фасада здания в городе Ханты-Мансийске требуется бригада штукатуров. Оплата сдельная, объемы большие. Обязательно опыт работы по ремонту фасадов. Зарплата 50 — 500 тысяч рублей», — следует из объявления. При этом работодатель ждет, что будущие сотрудники умеют работать с керамогранитной облицовкой и имеют собственные инструменты. Связаться с самим автором объявления на момент публикации материала не удалось. Ранее URA рассказывало, что в ХМАО ищут продавца на зарплату в полмиллиона. На двери магазина в Нефтеюганске появилось объявление о вакансии с зарплатой в 520 тысяч рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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