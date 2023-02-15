Беженцы из Херсона в Челябинской области смогут купить несколько квартир за сертификат

Один сертификат позволит приобрести жителям Херсона несколько квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области беженцам из Херсона разрешили приобретать несколько квартир за жилищный сертификат. Это следует из постановления правительства региона.

«Сертификат возможно использовать для приобретения одного или нескольких жилых помещений. Жилое помещение (жилые помещения) должны отвечать требованиям статей 15 и 16 Жилищного кодекса РФ», — отмечается в документе.

Поправки в ранее утвержденный документ приняли 14 февраля. Согласно изменениям, беженцам также разрешили покупать один объект недвижимости на несколько сертификатов. Неиспользованный остаток, если жилье оказалось дешевле предоставленной властями суммы, будет погашаться.

Среди других мер поддержки есть и другие. Экстренно покинувшим места своего жительства выделяют по 100 тысяч рублей. Соцвыплаты предоставляются однократно. Деньги людям начали выдавать в ноябре 2022 года. Тогда же в регионе появились первые получатели жилищных сертификатов.