Одиннадцать человек получили жилищные сертификат в Челябинской области после эвакуации из Херсона

С помощью сертификата жители Херсона смогут приобрести жилье в Челябинской области Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Одиннадцать жителей Херсона, которые были вынуждены переехать в Челябинскую область, получили жилищные сертификаты на приобретение нового жилья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе минстроя области.

«На 25 ноября у нас зафиксировано 19 заявлений на получение жилищного сертификата. А 11 жителей уже получили свои сертификаты и смогут приобрести жилье», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя.

В Фонде развития территорий, который выделяет эвакуировавшимся средства на приобретение квартир, URA.RU пояснили как работает жилищный сертификат. В нем прописана сумма, которой жители могут воспользоваться для оплаты стоимости нового жилья. Данная сумма рассчитывается из состава семьи, а также цены за один квадратный метр. Цена одного квадрата по России — 83,4 тысячи рублей. В фонде отметили, что, если стоимость превышает сумму, указанную в сертификате, то разница покрывается самим жителем.

Также в Челябинской области экстренно переехавшим жителям Херсона предоставляют единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Как ранее сообщила URA.RU министр социальных отношений региона Ирина Буторина, зарегистрировано свыше десятка заявлений.