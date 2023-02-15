15 февраля 2023

В Челябинске на двух оживленных перекрестках отключат светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, светофор
Светофор на перекрестке Доватора и Шаумяна отключат в 9:00 Фото:

В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна и на перекрестке улиц Блюхера и Доватора 17 февраля отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.

«Отключение светофора на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна планируется 17 февраля с 09:00. С 14:00 этого же дня будет отключен светофор на перекрестке Доватора и Блюхера», — уточнили в комитете.

Светофоры будут отключены до окончания работ. Время не уточняется.

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В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна и на перекрестке улиц Блюхера и Доватора 17 февраля отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. «Отключение светофора на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна планируется 17 февраля с 09:00. С 14:00 этого же дня будет отключен светофор на перекрестке Доватора и Блюхера», — уточнили в комитете. Светофоры будут отключены до окончания работ. Время не уточняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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