В Челябинске на двух оживленных перекрестках отключат светофоры

Светофор на перекрестке Доватора и Шаумяна отключат в 9:00
В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна и на перекрестке улиц Блюхера и Доватора 17 февраля отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска.
«Отключение светофора на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна планируется 17 февраля с 09:00. С 14:00 этого же дня будет отключен светофор на перекрестке Доватора и Блюхера», — уточнили в комитете.
Светофоры будут отключены до окончания работ. Время не уточняется.
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