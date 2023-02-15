В Челябинске на двух оживленных перекрестках отключат светофоры

16 февраля 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Светофор на перекрестке Доватора и Шаумяна отключат в 9:00 Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна и на перекрестке улиц Блюхера и Доватора 17 февраля отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. «Отключение светофора на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна планируется 17 февраля с 09:00. С 14:00 этого же дня будет отключен светофор на перекрестке Доватора и Блюхера», — уточнили в комитете. Светофоры будут отключены до окончания работ. Время не уточняется.

В Челябинске на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна и на перекрестке улиц Блюхера и Доватора 17 февраля отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в комитете по дорожному хозяйству мэрии Челябинска. «Отключение светофора на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна планируется 17 февраля с 09:00. С 14:00 этого же дня будет отключен светофор на перекрестке Доватора и Блюхера», — уточнили в комитете. Светофоры будут отключены до окончания работ. Время не уточняется.