Владимир Зеленский основал «Студию Квартал-95», которая снимала сериал «Сваты» Фото: Официальный сайт президента Украины

Сериал «Сваты», в создании которого принимал участие нынешний президент Украины Владимир Зеленский, вошел в топ-3 популярных сериалов в России в 2022 году. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

«В целом премьеры этого года не поразили россиян. Зрители больше интересовались новыми сезонами любимых сериалов и пересматривали хорошо знакомые мелодрамы», — говорится в пресс-службе «Кинопоиска». Сериал «Сваты» стоит на третьем месте самых популярных сериалов 2022 года.

Рейтинг возглавил сериал «Постучись в мою дверь». Следом за ним идет «Великолепный век». На четвертом месте закрепилась лента «Эйфория». Пятерку лидеров замыкают «Острые козырьки». Среди премьер в топ попал японский сериал «Человек бензопила».