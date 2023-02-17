Сериал Зеленского вошел в тройку самых популярных в России. Скрин

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский основал «Студию Квартал-95», которая снимала сериал «Сваты» Фото:

Сериал «Сваты», в создании которого принимал участие нынешний президент Украины Владимир Зеленский, вошел в топ-3 популярных сериалов в России в 2022 году. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

«В целом премьеры этого года не поразили россиян. Зрители больше интересовались новыми сезонами любимых сериалов и пересматривали хорошо знакомые мелодрамы», — говорится в пресс-службе «Кинопоиска». Сериал «Сваты» стоит на третьем месте самых популярных сериалов 2022 года.

Рейтинг возглавил сериал «Постучись в мою дверь». Следом за ним идет «Великолепный век». На четвертом месте закрепилась лента «Эйфория». Пятерку лидеров замыкают «Острые козырьки». Среди премьер в топ попал японский сериал «Человек бензопила».

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Сериал «Сваты», в создании которого принимал участие нынешний президент Украины Владимир Зеленский, вошел в топ-3 популярных сериалов в России в 2022 году. Об этом сообщает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». «В целом премьеры этого года не поразили россиян. Зрители больше интересовались новыми сезонами любимых сериалов и пересматривали хорошо знакомые мелодрамы», — говорится в пресс-службе «Кинопоиска». Сериал «Сваты» стоит на третьем месте самых популярных сериалов 2022 года. Рейтинг возглавил сериал «Постучись в мою дверь». Следом за ним идет «Великолепный век». На четвертом месте закрепилась лента «Эйфория». Пятерку лидеров замыкают «Острые козырьки». Среди премьер в топ попал японский сериал «Человек бензопила».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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