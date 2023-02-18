18 февраля 2023
17 февраля 2023

В пермских компаниях не хотят премировать сотрудников ко Дню защитника Отечества

SJ: каждая восьмая компания в Перми планирует премировать персонал в честь 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Руководство большинства пермских компаний не собираются выплачивать премии ко Дню защитника Отечества Фото:

В большинстве пермских компаний не будут премировать сотрудников ко Дню защитника Отечества. Такие данные приводят аналитики компании SuperJob (SJ).

«Премии, приуроченные к 23 февраля, будут выплачивать в 12% пермских компаний. Бонусы к 8 Марта выдадут в 17% организаций», — указано в исследовании компании.

По данным экспертов SJ, корпоративы по случаю гендерных праздников не пользуются популярностью у работодателей. В 40% организаций не планируют проведение таких торжеств. В 22% отметят 23 февраля и 8 марта. В 10% компаний будет проведен объединенный праздник для сотрудников. Еще в 3% организаций запланирован праздник только в честь Дня защитника Отечества, столько же планирую праздновать только 8 Марта.

URA.RU писало ранее, что средняя зарплата в прикамской столице превысила 53 тысячи рублей в начале 2023 года. Об этом рассказали аналитики портала «ГородРабот.ру».

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В большинстве пермских компаний не будут премировать сотрудников ко Дню защитника Отечества. Такие данные приводят аналитики компании SuperJob (SJ). «Премии, приуроченные к 23 февраля, будут выплачивать в 12% пермских компаний. Бонусы к 8 Марта выдадут в 17% организаций», — указано в исследовании компании. По данным экспертов SJ, корпоративы по случаю гендерных праздников не пользуются популярностью у работодателей. В 40% организаций не планируют проведение таких торжеств. В 22% отметят 23 февраля и 8 марта. В 10% компаний будет проведен объединенный праздник для сотрудников. Еще в 3% организаций запланирован праздник только в честь Дня защитника Отечества, столько же планирую праздновать только 8 Марта. URA.RU писало ранее, что средняя зарплата в прикамской столице превысила 53 тысячи рублей в начале 2023 года. Об этом рассказали аналитики портала «ГородРабот.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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