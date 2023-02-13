13 февраля 2023

Аналитики подсчитали, сколько в среднем зарабатывают пермяки

«ГородРабот.ру»: средняя зарплата в Перми за 2023 год — 53 769 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в среднем пермяки получают более 53 тысяч рублей Фото:

Средняя зарплата по Перми превышает 53 тысячи рублей. За полный прошедший месяц 2023 года сумма не изменилась, утверждают исследователи портала «ГородРабот.ру».

«Средняя зарплата в Перми за 2023 год — 53 769 рублей. Чаще всего в вакансиях встречается зарплата 30 тысяч рублей (т.е. модальная — самая частая сумма зарплаты в вакансиях портала — прим. URA.RU)», — указано в исследовании на сайте. При этом средний показатель без учета самых высоких и самых низких зарплат — 35 тысяч рублей.

Аналитики подчеркивают, что в качестве предмета исследования использовались предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом премий, надбавок и переработок. При расчетах учитывались вакансии с любым типом занятости: стажировка, вахта, временная работа и полная занятость.

О том, что в Прикамье стало проще найти работу и конкуренция на вакансии снизилась, URA.RU писало ранее. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным на середину января, чаще всего работодатели в Пермском крае ищут водителей, врачей, машинистов, менеджеров по продажам и упаковщиков. При этом выяснилось, что в Перми слесарю готовы платить больше, чем чиновнику-руководителю.

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Средняя зарплата по Перми превышает 53 тысячи рублей. За полный прошедший месяц 2023 года сумма не изменилась, утверждают исследователи портала «ГородРабот.ру». «Средняя зарплата в Перми за 2023 год — 53 769 рублей. Чаще всего в вакансиях встречается зарплата 30 тысяч рублей (т.е. модальная — самая частая сумма зарплаты в вакансиях портала — прим. URA.RU)», — указано в исследовании на сайте. При этом средний показатель без учета самых высоких и самых низких зарплат — 35 тысяч рублей. Аналитики подчеркивают, что в качестве предмета исследования использовались предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом премий, надбавок и переработок. При расчетах учитывались вакансии с любым типом занятости: стажировка, вахта, временная работа и полная занятость. О том, что в Прикамье стало проще найти работу и конкуренция на вакансии снизилась, URA.RU писало ранее. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. По данным на середину января, чаще всего работодатели в Пермском крае ищут водителей, врачей, машинистов, менеджеров по продажам и упаковщиков. При этом выяснилось, что в Перми слесарю готовы платить больше, чем чиновнику-руководителю.
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