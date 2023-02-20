20 февраля 2023

Суд решит судьбу свердловчанина, три года грабившего дачников

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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу, стройка
За три года свердловчанин причин ущерб дачникам на 1,8 миллионов рублей Фото:

Житель поселка Белоярский (Свердловская область) с ноября по 2019 года по апрель 2022 года проникал в частные дома свердловчан и похищал ценное имущество. За три года мужчина причинил ущерб на сумму 1,8 миллионов рублей. Теперь его ждет суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Он прогуливался по улицам и присматривал дачные участки. Убедившись, что собственники отсутствуют, мужчина проникал на территории домов с целью похищения какого-либо ценного имущества», — рассказали в пресс-службе ведомства. За три года ущерб от действий мужчины составил 1,8 миллионов рублей.

Во время попытки очередного хищения свердловчанина задержала полиция. Позднее обвиняемый признал вину в правонарушения, теперь уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.

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Житель поселка Белоярский (Свердловская область) с ноября по 2019 года по апрель 2022 года проникал в частные дома свердловчан и похищал ценное имущество. За три года мужчина причинил ущерб на сумму 1,8 миллионов рублей. Теперь его ждет суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Он прогуливался по улицам и присматривал дачные участки. Убедившись, что собственники отсутствуют, мужчина проникал на территории домов с целью похищения какого-либо ценного имущества», — рассказали в пресс-службе ведомства. За три года ущерб от действий мужчины составил 1,8 миллионов рублей. Во время попытки очередного хищения свердловчанина задержала полиция. Позднее обвиняемый признал вину в правонарушения, теперь уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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