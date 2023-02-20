Суд решит судьбу свердловчанина, три года грабившего дачников

Житель поселка Белоярский (Свердловская область) с ноября по 2019 года по апрель 2022 года проникал в частные дома свердловчан и похищал ценное имущество. За три года мужчина причинил ущерб на сумму 1,8 миллионов рублей. Теперь его ждет суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Он прогуливался по улицам и присматривал дачные участки. Убедившись, что собственники отсутствуют, мужчина проникал на территории домов с целью похищения какого-либо ценного имущества», — рассказали в пресс-службе ведомства. За три года ущерб от действий мужчины составил 1,8 миллионов рублей.
Во время попытки очередного хищения свердловчанина задержала полиция. Позднее обвиняемый признал вину в правонарушения, теперь уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.
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