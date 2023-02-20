Суд решит судьбу свердловчанина, три года грабившего дачников

21 февраля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

За три года свердловчанин причин ущерб дачникам на 1,8 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель поселка Белоярский (Свердловская область) с ноября по 2019 года по апрель 2022 года проникал в частные дома свердловчан и похищал ценное имущество. За три года мужчина причинил ущерб на сумму 1,8 миллионов рублей. Теперь его ждет суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Он прогуливался по улицам и присматривал дачные участки. Убедившись, что собственники отсутствуют, мужчина проникал на территории домов с целью похищения какого-либо ценного имущества», — рассказали в пресс-службе ведомства. За три года ущерб от действий мужчины составил 1,8 миллионов рублей. Во время попытки очередного хищения свердловчанина задержала полиция. Позднее обвиняемый признал вину в правонарушения, теперь уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.

Житель поселка Белоярский (Свердловская область) с ноября по 2019 года по апрель 2022 года проникал в частные дома свердловчан и похищал ценное имущество. За три года мужчина причинил ущерб на сумму 1,8 миллионов рублей. Теперь его ждет суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Он прогуливался по улицам и присматривал дачные участки. Убедившись, что собственники отсутствуют, мужчина проникал на территории домов с целью похищения какого-либо ценного имущества», — рассказали в пресс-службе ведомства. За три года ущерб от действий мужчины составил 1,8 миллионов рублей. Во время попытки очередного хищения свердловчанина задержала полиция. Позднее обвиняемый признал вину в правонарушения, теперь уголовное дело направлено в Белоярский районный суд.