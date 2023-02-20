20 февраля 2023

Свердловские депутаты отказались слушать доклад детского омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, мороков игорь
Ежегодный отчет Игоря Морокова «завернули» из-за большого количества замечаний Фото:

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не будут слушать ежегодный отчет уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. У профильных комитетов возникло к нему слишком много вопросов, сообщил источник URA.RU в правительстве.

«Мороков должен был представлять доклад 22 февраля. Предварительно документ изучали два комитета — по законодательству и по соцполитике. И оба комитета доклад завернули. Слишком много претензий», — поделился собеседник. Морокову отправили комментарии с правками, теперь он должен устранить замечания.

У депутатов не первый раз возникают претензии к омбудсмену. В прошлом году его отчитали за обилие ошибок в ежегодном докладе о проделанной работе. Во время публичного обсуждения документа члены парламента потребовали немедленно переделать отчет.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не будут слушать ежегодный отчет уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. У профильных комитетов возникло к нему слишком много вопросов, сообщил источник URA.RU в правительстве. «Мороков должен был представлять доклад 22 февраля. Предварительно документ изучали два комитета — по законодательству и по соцполитике. И оба комитета доклад завернули. Слишком много претензий», — поделился собеседник. Морокову отправили комментарии с правками, теперь он должен устранить замечания. У депутатов не первый раз возникают претензии к омбудсмену. В прошлом году его отчитали за обилие ошибок в ежегодном докладе о проделанной работе. Во время публичного обсуждения документа члены парламента потребовали немедленно переделать отчет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...