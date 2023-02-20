Свердловские депутаты отказались слушать доклад детского омбудсмена

21 февраля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Ежегодный отчет Игоря Морокова «завернули» из-за большого количества замечаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не будут слушать ежегодный отчет уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. У профильных комитетов возникло к нему слишком много вопросов, сообщил источник URA.RU в правительстве. «Мороков должен был представлять доклад 22 февраля. Предварительно документ изучали два комитета — по законодательству и по соцполитике. И оба комитета доклад завернули. Слишком много претензий», — поделился собеседник. Морокову отправили комментарии с правками, теперь он должен устранить замечания. У депутатов не первый раз возникают претензии к омбудсмену. В прошлом году его отчитали за обилие ошибок в ежегодном докладе о проделанной работе. Во время публичного обсуждения документа члены парламента потребовали немедленно переделать отчет.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не будут слушать ежегодный отчет уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. У профильных комитетов возникло к нему слишком много вопросов, сообщил источник URA.RU в правительстве. «Мороков должен был представлять доклад 22 февраля. Предварительно документ изучали два комитета — по законодательству и по соцполитике. И оба комитета доклад завернули. Слишком много претензий», — поделился собеседник. Морокову отправили комментарии с правками, теперь он должен устранить замечания. У депутатов не первый раз возникают претензии к омбудсмену. В прошлом году его отчитали за обилие ошибок в ежегодном докладе о проделанной работе. Во время публичного обсуждения документа члены парламента потребовали немедленно переделать отчет.