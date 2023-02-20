Свердловские депутаты отказались слушать доклад детского омбудсмена

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области не будут слушать ежегодный отчет уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова. У профильных комитетов возникло к нему слишком много вопросов, сообщил источник URA.RU в правительстве.
«Мороков должен был представлять доклад 22 февраля. Предварительно документ изучали два комитета — по законодательству и по соцполитике. И оба комитета доклад завернули. Слишком много претензий», — поделился собеседник. Морокову отправили комментарии с правками, теперь он должен устранить замечания.
У депутатов не первый раз возникают претензии к омбудсмену. В прошлом году его отчитали за обилие ошибок в ежегодном докладе о проделанной работе. Во время публичного обсуждения документа члены парламента потребовали немедленно переделать отчет.
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