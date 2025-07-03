«Спрячьтесь в здании»: на Свердловскую область надвигаются шторм, мощный ливень и град

Местами в Свердловской области до конца дня и 4 июля ожидаются сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливни, крупный град и грозы. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Если вы на улице, то спрячьтесь в здании. Не паркуйте авто под деревьями — возможны падения веток. Не пытайтесь проехать через подтопления», — призвали в ведомстве.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!