«Спрячьтесь в здании»: на Свердловскую область надвигаются шторм, мощный ливень и град

На Свердловскую область обрушатся штормовой ветер и дождь с градом
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода ожидается два дня подряд
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Местами в Свердловской области до конца дня и 4 июля ожидаются сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливни, крупный град и грозы. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Если вы на улице, то спрячьтесь в здании. Не паркуйте авто под деревьями — возможны падения веток. Не пытайтесь проехать через подтопления», — призвали в ведомстве.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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Местами в Свердловской области до конца дня и 4 июля ожидаются сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, ливни, крупный град и грозы. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Если вы на улице, то спрячьтесь в здании. Не паркуйте авто под деревьями — возможны падения веток. Не пытайтесь проехать через подтопления», — призвали в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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