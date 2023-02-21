Организатор массовой бойни в цыганском поселке Екатеринбурга рвется на свободу

Суд отказался выпускать из колонии организатора бойни в Екатеринбурге Дмитрия Пестрикова

Дмитрия Пестрикова задержали после массовой бойни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Организатор бойни в цыганском поселке Екатеринбурга, в которой погибли два человека, Дмитрий Пестриков, отправленный в колонию, попытался выйти на свободу условно-досрочно, но получил отказ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Решение суда оставлено без изменений», — сообщили в пресс-службе. Пестрикова отправили на восемь лет в колонию как одного из организаторов бойни, однако он попросил у суда дать свободу раньше — условно-досрочно.

Перестрелка произошла в сентябре 2016 года на улице Депутатской в Екатеринбурге. Группа из 15 человек приехала к дому казака Олега Шишова. С ним у Пестрикова был давний конфликт из-за дочери друга казака Алисы Дутовой. Началась перестрелка, в которой погибли два человека, восемь человек с огнестрельными ранениями были госпитализированы. Вместе с Пестриковым был осужден и его подельник, которому дали десять лет колонии.