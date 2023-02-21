Мэр Перми готовит кадровые рокировки

Начальником пермского департамента дорог и транспорта станет бывший дорожник Александр Эдельман

Сейчас Эдельман работает в статусе замначальника Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Вакантный с весны 2022 года пост начальника департамента дорог и благоустройства в мэрии Перми займет Александр Эдельман, который ранее руководил ООО «Дортехинжиниринг», бравшей подряды у города. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в администрации Перми. Компания являлась подрядчиком по содержанию дорог в центре города, но из-за финансовых трудностей не смогла выполнить обязательства.

«Эдельман сейчас работает заместителем начальника. После проведения всех необходимых проверок именно он, скорее всего, возглавит департамент», — отметили собеседники. В пресс-службе мэрии URA.RU сообщили, что никакие кадровые решения пока не принимались.

Пост руководителя департамента освободился в мае 2022 года. В статусе «и.о.» ведомство возглавляет Дмитрий Мясоедов. В мае 2022 года источники URA.RU рассказывали о том, что он сможет надолго задержаться в должности, если справится с поставленными задачами.