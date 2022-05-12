В Перми назначен глава департамента дорог. Инсайд URA.RU подтвердился

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Виды города. Пермь, трактор, ремонт дороги, дорожные работники
В Перми назначили нового куратора дорожной отрасли Фото:

Глава Перми Алексей Демкин назначил исполняющего обязанности начальника городского департамента дорог и благоустройства. Им стал, как и говорили источники URA.RU, Дмитрий Мясоедов.

«Дмитрий Мясоедов назначен исполняющим обязанности начальника городского департамента дорог и благоустройства. Он приступит к своим обязанностям с 14 мая», — сообщается в telegram-канале мэрии Перми. До этого Мясоедов работал в должности первого заместителя начальника департамента.

Ранее источник URA.RU называл именно Мясоедова главным претендентом на пост. «Если справится, избавится от приставки „и. о.“ и останется в должности надолго», — отмечал наш собеседник. 5 мая стало известно, что руководитель департамента Сергей Красильников покидает свое место. Чиновник продолжит работу в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» в должности заместителя главного инженера. Это ведомство возглавляет после увольнения из городской администрации бывший вице-мэр Анатолий Дашкевич, который курировал в мэрии транспортный блок, а также вопросы, связанные с дорожным строительством.

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Глава Перми Алексей Демкин назначил исполняющего обязанности начальника городского департамента дорог и благоустройства. Им стал, как и говорили источники URA.RU, Дмитрий Мясоедов. «Дмитрий Мясоедов назначен исполняющим обязанности начальника городского департамента дорог и благоустройства. Он приступит к своим обязанностям с 14 мая», — сообщается в telegram-канале мэрии Перми. До этого Мясоедов работал в должности первого заместителя начальника департамента. Ранее источник URA.RU называл именно Мясоедова главным претендентом на пост. «Если справится, избавится от приставки „и. о.“ и останется в должности надолго», — отмечал наш собеседник. 5 мая стало известно, что руководитель департамента Сергей Красильников покидает свое место. Чиновник продолжит работу в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Прикамье“» в должности заместителя главного инженера. Это ведомство возглавляет после увольнения из городской администрации бывший вице-мэр Анатолий Дашкевич, который курировал в мэрии транспортный блок, а также вопросы, связанные с дорожным строительством.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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