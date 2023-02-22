Свердловским депутатам разрешили засекретить сведения о декларациях

Закон стал более лояльным к декларациям свердловских депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Декларации свердловских депутатов теперь будут публиковать без указания их персональных данных. Более того, депутаты теперь смогут предоставлять декларации только в двух случаях, передает корреспондент URA.RU из парламента.

«В связи с изменением федерального законодательства необходимо внести изменения в областные законы о депутатской деятельности. В соответствии с новым порядком сведения [о доходах] всех депутатов будут публиковаться при отсутствии персональных данных, позволяющих идентифицировать депутата», — заявил глава комитета по вопросам законодательства Евгений Старков.

Теперь депутаты будут представлять декларации в двух случаях: при избрании в парламент и если за один год они потратили больше, чем заработали за три предыдущих года. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что новые правила не означают, что теперь доходы депутатов не подлежат проверкам. Декларации также пристально будет изучать прокуратура, уточнила она.

Депутаты большинством голосов поддержали поправки. 34 проголосовали за, семь — против. Ранее в Госдуме РФ было принято решение о том, что информация, касающаяся доходов региональных чиновников, а также чиновников АП и правительства, будет публиковаться в «обобщенном виде». Отмечено, что чиновники, тем не менее, публиковать декларации о доходах продолжат.