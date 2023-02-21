21 февраля 2023

Суд заставил владельцев офисной высотки в центре Перми отремонтировать ее к 300-летию города

В Перми офисный центр на Ленина, 64 отремонтируют по решению суда
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300-летие Перми

Арбитражный суд обязал собственников офисной высотки в центре Перми отремонтировать фасад. Сейчас здание на Ленина, 64 не соответствует требованиям, предъявляемым к архитектурному облику города, но владельцы на просьбы чиновников не реагировали, пояснил глава Ленинского района Александр Русанов.

«Здание находится в непосредственной близости от мест проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, именно поэтому приведение фасада в нормативное состояние является важной целью, направленной на улучшение архитектурного облика города. Специалисты администрации района неоднократно обращались к собственникам здания с предупреждениями, однако услышаны не были», — пишет Русанов в соцсети «ВКонтакте».

По решению суда, собственники здания обязаны привести фасад в соответствие с правилами благоустройства территории. На это у них есть восемь месяцев с момента вступления решения суда в силу. Его они еще могут обжаловать.

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Арбитражный суд обязал собственников офисной высотки в центре Перми отремонтировать фасад. Сейчас здание на Ленина, 64 не соответствует требованиям, предъявляемым к архитектурному облику города, но владельцы на просьбы чиновников не реагировали, пояснил глава Ленинского района Александр Русанов. «Здание находится в непосредственной близости от мест проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию Перми, именно поэтому приведение фасада в нормативное состояние является важной целью, направленной на улучшение архитектурного облика города. Специалисты администрации района неоднократно обращались к собственникам здания с предупреждениями, однако услышаны не были», — пишет Русанов в соцсети «ВКонтакте». По решению суда, собственники здания обязаны привести фасад в соответствие с правилами благоустройства территории. На это у них есть восемь месяцев с момента вступления решения суда в силу. Его они еще могут обжаловать.
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