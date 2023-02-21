21 февраля 2023

Митинг-концерт, приуроченный к 23 февраля, собрал тысячи пермяков. Фото, видео

Митинг-концерт, приуроченный к 23 февраля, собрал тысячи пермяков. Фото, видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, митинг в парке горького
Перед пермяками выступили губернатор и мэр Фото:

В Перми в парке имени Горького 22 февраля прошел митинг-концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества. По оценкам корреспондента URA.RU, в мероприятии приняло участие около 2 тысяч человек. С поздравительным словом к собравшимся обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также глава Перми Алексей Демкин.

«В этот день мы поздравляем ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов локальных и интернациональных войн, поздравляем, конечно же, наших участников спецоперации, желая им победы. Для Пермского края День защитника Отечества, это еще и праздник для всех „оборонщиков“ для всех тех, кто трудится у станков, кует победу. Именно заводчане вносили свой вклад в победу так происходит и сейчас», — отметил Махонин.

Участие в мероприятии приняли представители краевой и городской власти, политических и общественных организаций, волонтеры. Организаторами концерта выступило пермское отделение ОНФ и региональное отделение «Молодой гвардии». По данным источника URA.RU, близкого к краевому правительству, зрителями концерта стали порядка 8 тысяч человек. О том, как прошел концерт — в нашем фоторепортаже.

Митинг День защитника отечества. Пермь
Представители ОНФ и других общественных организации Перми пришли поздравить защитников Отечества с праздником
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Дмитрий Махонин поблагодарил всех жителей, «которые не безучастны в сегодняшней ситуации» и пожелал собравшимся благополучия
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Пермский губернский концерт исполнил военно-патриотические композиции
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Кто-то из зрителей пришел на концерт с портретом советского политического деятеля Иосифа Сталина
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Глава Перми в своей речи сделал акцент на поддержку семей тех, кто находится в зоне СВО: «Наша основная задача, сделать здесь, в тылу так, чтобы ребята, выполняющие свой долг на фронте чувствовали себя спокойно и понимали что их семьи, матери, жены, дети, защищены. Проявить внимание и заботу».
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Безопасность в парке Горького во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и ОМОНа
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Прилегающие улицы патрулировала конная полиция
Фото:

Митинг День защитника отечества. Пермь
Некоторые центральные улица во время концерта-митинга были перекрыты, из-за этого образовались заторы
Фото:

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В Перми в парке имени Горького 22 февраля прошел митинг-концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества. По оценкам корреспондента URA.RU, в мероприятии приняло участие около 2 тысяч человек. С поздравительным словом к собравшимся обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также глава Перми Алексей Демкин. «В этот день мы поздравляем ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов локальных и интернациональных войн, поздравляем, конечно же, наших участников спецоперации, желая им победы. Для Пермского края День защитника Отечества, это еще и праздник для всех „оборонщиков“ для всех тех, кто трудится у станков, кует победу. Именно заводчане вносили свой вклад в победу так происходит и сейчас», — отметил Махонин. Участие в мероприятии приняли представители краевой и городской власти, политических и общественных организаций, волонтеры. Организаторами концерта выступило пермское отделение ОНФ и региональное отделение «Молодой гвардии». По данным источника URA.RU, близкого к краевому правительству, зрителями концерта стали порядка 8 тысяч человек. О том, как прошел концерт — в нашем фоторепортаже.
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