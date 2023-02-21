Митинг-концерт, приуроченный к 23 февраля, собрал тысячи пермяков. Фото, видео

Перед пермяками выступили губернатор и мэр Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми в парке имени Горького 22 февраля прошел митинг-концерт, приуроченный к Дню защитника Отечества. По оценкам корреспондента URA.RU, в мероприятии приняло участие около 2 тысяч человек. С поздравительным словом к собравшимся обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а также глава Перми Алексей Демкин.

«В этот день мы поздравляем ветеранов Великой отечественной войны, ветеранов локальных и интернациональных войн, поздравляем, конечно же, наших участников спецоперации, желая им победы. Для Пермского края День защитника Отечества, это еще и праздник для всех „оборонщиков“ для всех тех, кто трудится у станков, кует победу. Именно заводчане вносили свой вклад в победу так происходит и сейчас», — отметил Махонин.

Участие в мероприятии приняли представители краевой и городской власти, политических и общественных организаций, волонтеры. Организаторами концерта выступило пермское отделение ОНФ и региональное отделение «Молодой гвардии». По данным источника URA.RU, близкого к краевому правительству, зрителями концерта стали порядка 8 тысяч человек. О том, как прошел концерт — в нашем фоторепортаже.

Представители ОНФ и других общественных организации Перми пришли поздравить защитников Отечества с праздником Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Дмитрий Махонин поблагодарил всех жителей, «которые не безучастны в сегодняшней ситуации» и пожелал собравшимся благополучия Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский губернский концерт исполнил военно-патриотические композиции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Кто-то из зрителей пришел на концерт с портретом советского политического деятеля Иосифа Сталина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Перми в своей речи сделал акцент на поддержку семей тех, кто находится в зоне СВО: «Наша основная задача, сделать здесь, в тылу так, чтобы ребята, выполняющие свой долг на фронте чувствовали себя спокойно и понимали что их семьи, матери, жены, дети, защищены. Проявить внимание и заботу». Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Безопасность в парке Горького во время мероприятия обеспечивали сотрудники полиции и ОМОНа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прилегающие улицы патрулировала конная полиция Фото: Сергей Русанов © URA.RU