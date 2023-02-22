В праздничные выходные челябинцы смогут попариться в бане и сжечь чучело

В парках Челябинска пройдут праздничные мероприятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жителям предлагают провести длинные выходные в бане, на реконструкции Великой Отечественной войны и за сжиганием чучела в городских парках. Также с 23 по 26 февраля челябинцы смогут сходить в кинотеатр, на концерт и на выставку в музей.

День защитника Отечества 23 февраля можно провести на реконструкции Великой Отечественной войны в парке «Гардарика». Там предлагают поучаствовать в военно-спортивной семейной игре «Защитники Отечества» за 600 рублей с человека. 24 февраля там проведут квест «В тылу врага», рассчитанный на взрослых, за 1 000 рублей за человека. На 25 и 26 февраля все мероприятия уже забронированы.

Парк-отель «Резиденция 888», который находится на берегу озера Малый Кременкуль, предлагает 23 февраля мероприятие «Фестиваль мужских развлечений». Для взрослых оно будет стоить 2 000 рублей, для детей — 1 000 рублей. В программу входит бесплатное пиво местной пивоварни, дегустация коктейлей для дам, русская баня, прорубь, каток. Детям предлагают тюбинг, игровую комнату с батутами и настольными играми. Мужчины смогут подарить себе стрельбу в тире и «пенную рулетку», попробовать себя в армрестлинге и подъеме гирь. Остаться на ночь в отеле не получится, все места уже забронированы.

Меломаны могут провести выходной 24 февраля на концерте «Звезды дискотек 90-х» в «World Trade Center» и послушать такие хиты, как «Оранжевое солнце», «Детство», «Чао, бамбино, сори», «Voyage». Или в этот же день сходить на концерт группы «Цветы» Стаса Намина во Дворце культуры железнодорожников.

Масленичные гулянья 26 февраля пройдут в Челябинске сразу в трех парках: имени Гагарина, имени Пушкина и Саду Победы. Жители и гости города смогут окунуться в атмосферу традиционных гуляний с народными песнями и состязаниями. Там будут угощать блинами. Чучело сожгут в парке Гагарина и Саду Победы в 15:00.

Кроме того, челябинцы смогут в выходные сходить в кинотеатр. 23 февраля в прокат выйдет российский триллер «Бешенство» режиссера Дмитрия Дьяченко. Неделю назад, 16 февраля, в прокате появилась российская драма «Праведник», основанная на событиях Великой Отечественной войны. Кроме того, в кинотеатрах продолжают показывать «Чебурашку». Исторический музей Южного Урала приглашает 25 и 26 февраля на выставку «Уральское чудо. Каменный цветок». На выставке будут представлены минералы и поделочные камни со всего Урала.