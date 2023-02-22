В ХМАО глыба льда пробила крышу крыльца детской поликлиники. Фото

23 февраля 2023 в 18:09 Размер текста - 17 +

Крыша крыльца сильно повреждена Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) сильно повреждена крыша крыльца детской поликлиники из-за падения на нее глыбы льда и снега. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В 16:00 на крышу крыльца 2 детской поликлиники (60 лет октября 51) упала огромная глыба из снега и льда. Она почти насквозь пробила козырек, к счастью в момент падения там никого не было», — говорится в сообщении. Удар был настолько сильным, что у припаркованной рядом машины сработала сигнализация. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое детей пострадали от падения ледяной глыбы на автомобиль. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16. По словам горожанки, она обратилась в полицию. Детская поликлиника находится по адресу ул. 60 лет Октября, 51 telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск» В результате падения глыбы льда козырек крыльца пробит почти насквозь telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В Нижневартовске (ХМАО) сильно повреждена крыша крыльца детской поликлиники из-за падения на нее глыбы льда и снега. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В 16:00 на крышу крыльца 2 детской поликлиники (60 лет октября 51) упала огромная глыба из снега и льда. Она почти насквозь пробила козырек, к счастью в момент падения там никого не было», — говорится в сообщении. Удар был настолько сильным, что у припаркованной рядом машины сработала сигнализация. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое детей пострадали от падения ледяной глыбы на автомобиль. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16. По словам горожанки, она обратилась в полицию.