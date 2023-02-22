22 февраля 2023

В ХМАО глыба льда пробила крышу крыльца детской поликлиники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег на крышах
Крыша крыльца сильно повреждена Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) сильно повреждена крыша крыльца детской поликлиники из-за падения на нее глыбы льда и снега. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«В 16:00 на крышу крыльца 2 детской поликлиники (60 лет октября 51) упала огромная глыба из снега и льда. Она почти насквозь пробила козырек, к счастью в момент падения там никого не было», — говорится в сообщении. Удар был настолько сильным, что у припаркованной рядом машины сработала сигнализация.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое детей пострадали от падения ледяной глыбы на автомобиль. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16. По словам горожанки, она обратилась в полицию.

Детская поликлиника находится по адресу ул. 60 лет Октября, 51
В результате падения глыбы льда козырек крыльца пробит почти насквозь

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В Нижневартовске (ХМАО) сильно повреждена крыша крыльца детской поликлиники из-за падения на нее глыбы льда и снега. Об этом сообщается в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «В 16:00 на крышу крыльца 2 детской поликлиники (60 лет октября 51) упала огромная глыба из снега и льда. Она почти насквозь пробила козырек, к счастью в момент падения там никого не было», — говорится в сообщении. Удар был настолько сильным, что у припаркованной рядом машины сработала сигнализация. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге двое детей пострадали от падения ледяной глыбы на автомобиль. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16. По словам горожанки, она обратилась в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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