На окраине Екатеринбурга глыба льда упала на машину с детьми

Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи в пригороде Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге двое детей пострадали от падения ледяной глыбы на автомобиль. Инцидент произошел возле двухэтажного дома на улице Бахчиванджи, 16. Жительница дома Юлия рассказала, что собиралась ехать с детьми в пригород.

«Дети сели в машину, мой младший сын и племянник. Дочь в этот момент была рядом с машиной, а я пошла выбрасывать мусор. Я услышала сильный удар, как будто что-то взорвалось. Когда я прибежала к машине, то увидела, что сын и племянник вышли из салона. Дети не успели закрыть заднюю дверь, когда глыба льда упала прямо на крышу», — поделись женщина с Е1.

По словам горожанки, она обратилась в полицию. «Мы провели независимую экспертизу по настоянию управляющей компании. Она считает, что глыба не могла так повредить мой автомобиль. Крыша в ужасном состоянии, задняя дверь не закрывается. Ущерб самостоятельно оценить я не могу, ждем результаты обследований, — рассказала Юлия.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в управляющую компанию «Ремстройкомплекс Екатеринбург», которая обслуживает дом. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге девушка получила травму головы. На нее упало бетонное покрытие дома. В «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург», которая занимается обслуживанием этого дома, женщину просто не впустили в помещение.

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