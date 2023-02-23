В Белгородской области под огнем ВСУ погибла женщина

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Вооруженные силы Украины. stock, выстрел, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
ВСУ обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области Фото:

Женщина 1951 года рождения погибла при обстреле ВСУ села Борисовка Белгородской области. Снаряд попал в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чп произошло в Волоконовском районе. «Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

По его данным, вторым снарядом разрушен еще один дом, но в нем в момент прилета людей не было. Еще у двух домов выбиты окна, осколками посечены фасады и кровля. «Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — сообщил Гладков.

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Женщина 1951 года рождения погибла при обстреле ВСУ села Борисовка Белгородской области. Снаряд попал в частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Чп произошло в Волоконовском районе. «Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения. Ее дочери бригадой скорой медицинская помощь оказана на месте», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его данным, вторым снарядом разрушен еще один дом, но в нем в момент прилета людей не было. Еще у двух домов выбиты окна, осколками посечены фасады и кровля. «Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — сообщил Гладков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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