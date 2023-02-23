В Новом Уренгое перекроют улицы из-за проводов зимы. Карта

24 февраля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое 26 февраля перекроют движение из-за проводов зимы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое 26 февраля закроют для движения автомобилей часть городских улиц. Ограничение связано с проведением праздничных мероприятий «Проводы ямальской зимы», сообщает администрация города. «26 февраля с 10.00 до 17.00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Подшибякина от улицы 70-лет Октября до ТЦ „Олимп“», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Схема перекрытия движения прилагается. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде перекрывали центр города из-за крестного хода. Мероприятие проводилось 19 января, в связи с праздником Крещения. Схема ограничения движения 26 февраля Фото: группа «Новый Уренгой | Администрация города», Вк

В Новом Уренгое 26 февраля закроют для движения автомобилей часть городских улиц. Ограничение связано с проведением праздничных мероприятий «Проводы ямальской зимы», сообщает администрация города. «26 февраля с 10.00 до 17.00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Подшибякина от улицы 70-лет Октября до ТЦ „Олимп“», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Схема перекрытия движения прилагается. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде перекрывали центр города из-за крестного хода. Мероприятие проводилось 19 января, в связи с праздником Крещения.