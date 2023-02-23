В Новом Уренгое 26 февраля перекроют движение из-за проводов зимы
В Новом Уренгое 26 февраля закроют для движения автомобилей часть городских улиц. Ограничение связано с проведением праздничных мероприятий «Проводы ямальской зимы», сообщает администрация города.
«26 февраля с 10.00 до 17.00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Подшибякина от улицы 70-лет Октября до ТЦ „Олимп“», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Схема перекрытия движения прилагается.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде перекрывали центр города из-за крестного хода. Мероприятие проводилось 19 января, в связи с праздником Крещения.
Схема ограничения движения 26 февраля
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