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В Новом Уренгое перекроют улицы из-за проводов зимы. Карта

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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги
В Новом Уренгое 26 февраля перекроют движение из-за проводов зимы Фото:

В Новом Уренгое 26 февраля закроют для движения автомобилей часть городских улиц. Ограничение связано с проведением праздничных мероприятий «Проводы ямальской зимы», сообщает администрация города.

«26 февраля с 10.00 до 17.00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Подшибякина от улицы 70-лет Октября до ТЦ „Олимп“», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Схема перекрытия движения прилагается.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде перекрывали центр города из-за крестного хода. Мероприятие проводилось 19 января, в связи с праздником Крещения.

Схема ограничения движения 26 февраля
Фото:

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В Новом Уренгое 26 февраля закроют для движения автомобилей часть городских улиц. Ограничение связано с проведением праздничных мероприятий «Проводы ямальской зимы», сообщает администрация города. «26 февраля с 10.00 до 17.00 будет перекрыто движение автотранспорта на участке дороги по улице Подшибякина от улицы 70-лет Октября до ТЦ „Олимп“», — сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Схема перекрытия движения прилагается. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде перекрывали центр города из-за крестного хода. Мероприятие проводилось 19 января, в связи с праздником Крещения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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